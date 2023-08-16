Guardian: взятки и фальшивые медсправки — украинцы всеми силами стараются избежать мобилизации

Украинские мужчины всё чаще пытаются избежать мобилизации с помощью взяток, подделки медицинских диагнозов и других средств, сообщает The Guardian. Те, у кого нет средств, чтобы решить проблему с помощью подкупа чиновников, попросту не выходят из дома, пишет газета. Как поясняет издание, добровольцы, ушедшие на фронт на волне патриотизма, либо уже мертвы, либо ранены или изнурены, а оставшийся контингент не слишком стремится идти на военную службу.

Украинские мужчины всё чаще пытаются избежать мобилизации с помощью взяток, сообщает The Guardian. На последнем военном контрольно-пропускном пункте перед выездом с территории Украины 39-летний мужчина из Одессы предъявил документы, подтверждающие, что у него серьёзная травма позвоночника, освобождающая его от военной службы и от запрета на выезд из страны взрослых мужчин.

По его воспоминаниям, пограничники сразу поняли, что речь идёт о купленной справке, поскольку видят подобные бумаги не в первый раз. «Но они были бессильны что-либо сделать, поэтому махнули мне рукой, чтобы я проходил», — рассказал он. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, признался, что заплатил взятку в размере $5 тыс., чтобы избежать возможного призыва в украинскую армию.

«Я знал, что ни за что не смогу сидеть в окопе, поэтому взял свои сбережения и связался с «решалой». Каждый знает, где их найти. Я заплатил наличными, они отправили меня в больницу на МРТ позвоночника; больница выдала мне медицинское заключение, в котором утверждалось, что у меня серьёзный дефект позвоночника, и с его помощью я смог получить документы, позволяющие мне покинуть страну. У меня было ощущение, что на каждом этапе пути люди знали, что происходит, и получали свою долю», — признаётся уклонист. Весь процесс занял две недели; мужчина смог покинуть Украину и сейчас живёт в другой стране Европы.

Считается, что десятки тысяч украинцев нелегально покинули страну после начала конфликта с Россией, пишет газета. Многие из них заплатили взятки. В Одессе схемы уклонения от призыва стали особенно популярными: местный военком был арестован после обнаружения у него сбережений в размере $5 млн и роскошной недвижимости в Испании. Но сообщения о коррумпированных чиновниках, готовых брать взятки у людей, стремящихся откупиться от призыва, поступают по всей Украине, отмечает издание.

Если в первые недели после начала российской спецоперации сотни тысяч простых украинцев добровольно пошли на фронт в порыве патриотизма, то сегодня, более чем через год, многие из этих новобранцев мертвы, ранены или истощены, и армия нуждается в новых рекрутах. Однако к настоящему времени большинство из тех, кто хотел воевать, уже записались на службу. Армии остаётся набирать людей из гораздо более несговорчивого контингента.

Мобилизационные бригады ходят по улицам, а иногда от двери к двери, раздавая повестки. На видеороликах, ставших вирусными, видно, как офицеры запихивают мужчин в фургоны, чтобы доставить их в военкоматы.

Если часть украинцев готова смириться с получением повестки, то другие отчаянно пытаются избежать этого. При этом не каждый может позволить себе взятку в размере $5 тыс. В этом случае люди просто сидят дома. Владелец фабрики на востоке Украины рассказал, что некоторые из его рабочих даже перестали ходить на работу в страхе быть схваченными сотрудниками военкомата.

По его словам, мобилизованных зачастую отправляют в атаку совершенно без подготовки или после «элементарного» курса обучения, к примеру в Великобритании, длящегося несколько недель. «Есть две категории людей – одни уже служат в армии, а другие слишком напуганы, чтобы выйти на улицу, боясь попасть в армию, и никакая зарплата не заставит их покинуть свои дома», — говорит владелец фабрики.