Недавнее увольнение украинскими властями военкомов — попытка продемонстрировать американской аудитории, что Киев реально борется с коррупцией, полагает бывший британский дипломат Алистер Крук. По мнению Крука, на деле Украина является «крупнейшим криминальным предприятием» этого века, уже прославившегося масштабными хищениями и вездесущим отмыванием денег.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Против чиновников областных военных коммисариатов открыто 112 уголовных дел. Подозреваемых — 33: военные комиссары областного, районного и городского уровня, члены медкомиссий. Злоупотребления происходили во многих областях. Кто-то брал наличными, кто-то — криптовалютой, вот и вся разница: цинизм везде одинаковый — незаконное обогащение, легализация незаконых доходов, незаконные прибыли, незаконная переправка людей, подлежащих призыву, через границу. Мы увольняем всех областных военкомов.



АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат, экс-сотрудник МИ6: Мне кажется, что такие высказывания делаются, вероятно, в той связи, что в первую очередь в США начали говорить: «А куда все эти деньги деваются-то? Почему мы даже не знаем, сколько денег изначально было выделено? Где всё это? Он же ведь теперь ещё просит. Но сколько мы уже успели потратить?».



И на мой взгляд, все вот эти слова — отчасти попытка заявить: «Знаете, и мы ведь всё-таки боремся с коррупцией». По факту же Украина — это крупнейшее криминальное предприятие, которые мы видели в нынеший век отмывания денег, коррумпированности до самых верхов, хищения вооружений и обыкновенной кражи средств с переводом их за рубеж. Всё это — гигантская пустышка.



Дата публикации 18 августа 2023 года.

