Rzeczpospolita: Польша на основании решения суда начала выдавать украинцев призывного возраста

Польша начала выдавать Украине её граждан мужского пола призывного возраста, а также посредников — организаторов нелегальной миграции, сообщает Rzeczpospolita. Издание отмечает, что на польской территории продолжает пребывать по крайней мере 80 тыс. украинцев, которые потенциально подлежат мобилизации и могли бы пополнить ряды своих вооружённых сил.
Польша и другие страны ЕС рискуют получить массу украинских запросов об экстрадиции мужчин, покинувших страну, благодаря взяткам. Более того, некоторых украинцев Польша уже начала передавать службам соседней страны, пишет Rzeczpospolita.
По данным главного управления пограничной службы, подготовленным специально для издания, с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте 18—60 лет, а выехали около 2,8 млн украинцев.
«Одно лицо могло пересечь границу даже несколько сотен раз», — объясняет пресс-секретарь главного управления пограничной службы лейтенант Анна Михальская. Однако если сделать подсчёт, то в Польше в любом случае продолжает оставаться 80 тыс. украинцев, которые потенциально подлежат мобилизации. «Сколько из них действительно соответствовало требованиям освобождения от неё? Неизвестно», — подчёркивает Rzeczpospolita.
Эта цифра имеет существенное значение для Киева, потому что за счёт этих мужчин он мог бы пополнить ряды своих вооружённых сил и тем самым укрепить свою оборону и безопасность. Прокуратура Украины в состоянии привлечь к ответственности своих граждан за рубежом и завести уголовные дела на них, а также на посредников, занимающихся их транзитом. Польское издание объясняет, что для возвращения украинских мужчин призывного возраста в страну Украине предстоит выдать международный ордер на арест каждого из них.
«Если мы задержим такого иностранца, например, в ходе обычной проверки на дороге, наша Национальная полицейская информационная система покажет, что он то лицо, которое разыскивает прокуратура Украины, потому что там имеются данные Интерпола. Такого человека мы задерживаем и сообщаем в прокуратуру. Будет ли осуществлена его экстрадиция, решит польский суд», — разъясняет пресс-секретарь главного управления полиции Мариуш Чарка.
Согласно информации, которую издание получило от пограничной службы, Польша по соглашению с Украиной уже передала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.
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