Rzeczpospolita: Польша на основании решения суда начала выдавать украинцев призывного возраста

По данным главного управления пограничной службы, подготовленным специально для издания, с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте 18—60 лет, а выехали около 2,8 млн украинцев.

«Одно лицо могло пересечь границу даже несколько сотен раз», — объясняет пресс-секретарь главного управления пограничной службы лейтенант Анна Михальская. Однако если сделать подсчёт, то в Польше в любом случае продолжает оставаться 80 тыс. украинцев, которые потенциально подлежат мобилизации. «Сколько из них действительно соответствовало требованиям освобождения от неё? Неизвестно», — подчёркивает Rzeczpospolita.

Эта цифра имеет существенное значение для Киева, потому что за счёт этих мужчин он мог бы пополнить ряды своих вооружённых сил и тем самым укрепить свою оборону и безопасность. Прокуратура Украины в состоянии привлечь к ответственности своих граждан за рубежом и завести уголовные дела на них, а также на посредников, занимающихся их транзитом. Польское издание объясняет, что для возвращения украинских мужчин призывного возраста в страну Украине предстоит выдать международный ордер на арест каждого из них.





«Если мы задержим такого иностранца, например, в ходе обычной проверки на дороге, наша Национальная полицейская информационная система покажет, что он то лицо, которое разыскивает прокуратура Украины, потому что там имеются данные Интерпола. Такого человека мы задерживаем и сообщаем в прокуратуру. Будет ли осуществлена его экстрадиция, решит польский суд», — разъясняет пресс-секретарь главного управления полиции Мариуш Чарка.

Согласно информации, которую издание получило от пограничной службы, Польша по соглашению с Украиной уже передала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.