СТРАНА: на Украине отменят отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования

В Верховную раду Украины поступил законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе, третье и так далее образование. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом рассказал представитель президента Украины в парламенте Фёдор Вениславский. По его словам, около 60 тыс. человек решили воспользоваться возможностью получить образование, чтобы избежать мобилизации.
В Верховную раду Украины поступил законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе, третье и так далее образование. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом рассказал представитель президента Украины в парламенте Фёдор Вениславский.
«Есть информация от министерства образования и науки, что в 2019, 2020 и 2021 годах студентов в возрасте 25+ было около 40 тысяч человек. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, таких студентов стало 106 тысяч. В этом году цифры примерно такие же — около 100 тысяч. Это означает, что около 60 тысяч человек решили воспользоваться возможностью, чтобы избежать мобилизации», — сообщил депутат.
Поэтому, по его словам, он зарегистрировал законопроект, по которому те, кто решил получить второе образование после 30 лет, не смогут воспользоваться правом на отсрочку.
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