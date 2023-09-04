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СТРАНА: на Украине отменят отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Верховную раду Украины поступил законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе, третье и так далее образование. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом рассказал представитель президента Украины в парламенте Фёдор Вениславский. По его словам, около 60 тыс. человек решили воспользоваться возможностью получить образование, чтобы избежать мобилизации.
СТРАНА: на Украине отменят отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования
AP
В Верховную раду Украины поступил законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе, третье и так далее образование. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом рассказал представитель президента Украины в парламенте Фёдор Вениславский.
 
«Есть информация от министерства образования и науки, что в 2019, 2020 и 2021 годах студентов в возрасте 25+ было около 40 тысяч человек. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, таких студентов стало 106 тысяч. В этом году цифры примерно такие же — около 100 тысяч. Это означает, что около 60 тысяч человек решили воспользоваться возможностью, чтобы избежать мобилизации», — сообщил депутат.
 
Поэтому, по его словам, он зарегистрировал законопроект, по которому те, кто решил получить второе образование после 30 лет, не смогут воспользоваться правом на отсрочку.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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