NYT: американские ветераны вспомнили гибель своих сослуживцев от кассетных боеприпасов

Ветераны Вооружённых сил США с разочарованием и болью восприняли решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов, пишет The New York Times. Ветераны вспомнили о гибели своих сослуживцев от кассетных снарядов и предупредили, что эти боеприпасы ещё долгие годы будут представлять опасность для украинских солдат и мирных жителей.

Летом 2003 года, вскоре после взятия Багдада, группа морских пехотинцев занималась разминированием неразорвавшихся боеприпасов в центральной части Ирака, когда одна из гранат сдетонировала. Как отмечает The New York Times, это был кассетный боеприпас, оставшийся после американской атаки, — оружие того же типа, которое Соединённые Штаты теперь посылают Украине.

В результате взрыва один из сапёров морской пехоты потерял левую руку, часть правой руки, левый глаз и большую часть правой ноги. А в туловище и шею 21-летнего младшего капрала Трэвиса Брэдах-Налла, который стоял на страже в шести метрах, попали металлические осколки. Через несколько минут он скончался.

Издание подчёркивает, морские пехотинцы были экспертами в своем деле, подготовленными к подобным миссиям, и всё же случилась трагедия. Кассетные боеприпасы, которые они разминировали, были более опасны, чем многие другие виды оружия. В тот день задача усложнялась ещё и масштабами работы: сапёры разминировали уже около 75 неразорвавшихся американских гранат.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые разрываются в воздухе и разбрасывают десятки и даже сотни боеприпасов меньшего размера. Исследования американского правительства показали, что кассетные боеприпасы не разрываются в 14% случаев. Более 100 стран мира запретили их использование из-за вреда, который они наносят, особенно детям, но США, Россия и Украина этого не сделали.

В июле администрация президента Джо Байдена приняла решение о предоставлении Украине снарядов этого типа после того, как официальные лица в Киеве заверили Белый дом, что украинские военные будут использовать их ответственно. Украина также пообещала фиксировать места применения снарядов для последующего разминирования.

Это решение вызвало разочарование и боль у множества американских граждан, столкнувшихся с последствиями их применения в ходе боевых действий, пишет The New York Times. В начале июля, почти ровно через 20 лет после того, как этот снаряд убил её сына, Линн Брэдах услышала новость по радио. «Я подумала: «Не могу поверить в это». Это просто безумие», — рассказала Брэдах, которая после гибели своего сына много лет выступала за запрет кассетных боеприпасов во всём мире.

Решение Белого дома вскрыло старые раны и для некоторых американских ветеранов. Ранним утром 27 февраля 1991 года, когда до прекращения огня, положившего конец войне в Персидском заливе, оставался всего один день, больше 30 американский солдат пострадали от американских кассетных боеприпасов. «Я чувствовал себя как в автомате для попкорна», — вспоминает ветеран Марк Хертлинг.

12 лет спустя в Ираке один из американских военных младший капрал Хесус Суарес дель Солар ногой задел кассетный боеприпас и погиб на месте. Как вспоминают командир роты Сет Фолсом, сначала он подумал, что это был миномёт или ручная граната, но вскоре понял, что они окружены кассетными боеприпасами, которые незадолго до этого американцы использовали против иракских солдат. По инструкции, их должны были предупредить о применении кассетных боеприпасов в данном районе, но такого предупреждения не было. «Если же это дружественный боеприпас, то на кого направить гнев?» — приводит издание его слова.

Фолсом и Хертлинг выразили обеспокоенность тем, что в спешке с обеспечением Украины артиллерийскими боеприпасами, о рисках, связанных с кассетными снарядами, могут забыть. Американские ветераны предупреждают, что эти снаряды ещё долгие годы будут представлять опасность для украинских солдат и мирных жителей.