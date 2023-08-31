CGTN: американские кассетные боеприпасы в Афганистане приносят страдания даже спустя 20 лет

10:07 Ди Марцио: Миранчук может вернуться в состав «Аталанты», если Сапата уйдёт в «Торино» Стали известны условия, при которых российский полузащитник Алексей Миранчук вернётся в состав «Аталанты».

09:58 В ФСБ сообщили о ликвидации диверсионной группы Украины в Брянской области Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали группу диверсантов украинских спецслужб на территории Брянской области.

09:52 Кордоба ответил на вопрос об интересе к нему из Саудовской Аравии Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал информацию о том, что им интересуются клубы Саудовской Аравии.

09:49 Mainichi Shimbun: россияне стали тратить больше денег внутри страны из-за санкций Российские граждане стали тратить больше денег внутри страны из-за введения санкций. Об этом написал журналист Хитоси Омаэ в своей статье для The Mainichi Shimbun.

09:38 Депутат Рады: пост министра обороны Украины займёт глава Фонда имущества Умеров Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своих соцсетях, что украинского министра обороны Алексея Резникова на посту сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По его словам, это произойдёт в течение первой недели сентября.

09:35 В «Локомотиве» заявили, что Тикнизян не покинет команду летом Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался об интересе немецкого «Байера» к защитнику команды Наиру Тикнизяну.

09:23 Аэропорт Внуково снял ограничения на полёты и работает в штатном режиме Московский аэропорт Внуково снял ограничения на полёты, которые были введены рано утром.

09:19 Скира: Феликс в шаге от перехода в «Барселону» Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс в ближайшие дни может стать игроком «Барселоны».

09:18 Прокуратура проводит проверку видео с оскорблениями пациента на Камчатке Сотрудники прокуратуры проводят проверку видео, на котором санитарка Елизовской районной больницы оскорбляет пожилого пациента. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

09:10 Холанд: хороший сон — это мой секрет Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о факторе сна в своей жизни.

09:10 Трёх жителей Бердянска обвиняют в терроризме Завершено следствие в отношении трёх жителей Украины 1980, 1998 и 2001 годов рождения, обвиняемых в совершении преступлений террористического характера. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Запорожской области.

09:04 Артиллеристы ВС России помогли штурмовикам выйти к Первомайскому в ДНР Российские артиллеристы 11-го полка помогли штурмовикам пробраться к населённому пункту Первомайское в Донецкой Народной Республике.

08:52 Seneweb: ВС Сенегала готовы к развёртыванию в Бенине для интервенции в Нигер Вооружённые силы Сенегала проводят подготовку к развёртыванию в Бенине для последующей интервенции в Нигер под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

08:43 Семенович — о Горбачёвой: не каждый взрослый мужик справится с такой нагрузкой Российская певица Анна Семенович отреагировала на инцидент с пропажей фигуристки Алины Горбачёвой.

08:42 Роспотребнадзор исключил завоз в Россию легионеллёза Риски завоза легионеллёза в Россию отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

08:33 Корабли ТОФ зашли в Приморье для эвакуации людей из-за подтопления Ряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с большим десантным кораблём «Николай Вилков» пришли в порт Зарубино в Приморском крае.

08:20 «Матч ТВ»: «Байер» рассматривает вариант приобретения Тикнизяна Немецкий «Байер» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

08:20 Аэропорт Внуково ограничил полёты и перенаправил ряд рейсов в другие авиагавани Аэропорт Внуково ограничил приём и отправку самолётов в целях безопасности с 05:21 мск, часть рейсов перенаправили в другие авиагавани.

08:17 Роскачество: отказаться от передачи данных в ЕБС можно будет и после 1 сентября Отказаться от передачи данных в единую биометрическую систему (ЕБС) можно даже после 1 сентября. Об этом сообщили в Роскачестве.

08:01 МО: над Воскресенским районом Московской области уничтожен украинский БПЛА Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Воскресенского района Московской области.

08:00 Мостовой назвал кошмаром вызов 49 игроков в сборную России Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина вызвать 49 игроков на сентябрьский сбор.

07:57 По меньшей мере 20 человек погибли из-за пожара в многоэтажном доме в ЮАР По меньшей мере 20 человек погибли, 43 пострадали из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР.

07:45 РИА Новости: переговоры по возобновлению зерновой сделки проходят сложно Переговоры по возобновлению действия «Черноморской зерновой инициативы» проходят сложно.

07:35 Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, возобновил работу без ограничений.

07:32 Агент Ренана рассказал, почему игрок пропустил матч с «Балтикой» Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, объяснил отсутствие своего клиента на матче Кубка России с «Балтикой».

07:31 Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.

07:23 Контерио: Мбаппе готов подписать долгосрочный контракт с ПСЖ Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов продлить контракт с парижским клубом.

07:22 Радио ZET назвало странным пролёт над Варшавой следовавшего в Москву самолёта Следовавший из Бодрума в Москву самолёт турецкой Turkish Airlines сделал «странный» манёвр в небе Польши, пролетев над Варшавой.

07:18 Сафиуллин потерпел поражение от Пола и не смог выйти в третий круг US Open Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2023.

07:14 Квитова сенсационно уступила 623-й ракетке мира на US Open Чешская теннисистка Петра Квитова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2023.

07:08 Антонов потребовал от США вернуть объекты похищенной у России дипсобственности Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США вернуть все объекты похищенной у России дипсобственности на территории Соединённых Штатов.

07:03 Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 50 Число задержанных рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево составило 55.

06:54 Четыре человека погибли при нападении на полицейский участок в Гаити По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения членов вооружённой банды на полицейский участок в пригороде столицы Гаити, городе Порт-о-Пренс.

06:44 РЭО предложил устанавливать в школах фандоматы для раздельного сбора мусора Российский экологический оператор предложил устанавливать в школах фандоматы для раздельного сбора мусора.

06:36 Месси впервые не заработал результативное действие в игре за «Интер Майами» «Интер Майами» и «Нэшвилл» не смогли выявить победителя в матче МЛС.

06:29 В трёх московских аэропортах задержали 36 рейсов По меньшей мере 36 рейсов задержаны и четыре отменены в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево.

06:21 Журналист Такер Карлсон выразил предположение о возможном покушении на Трампа Журналист Такер Карлсон заявил в интервью радиоведущему Адаму Королле, что страх американского истеблишмента перед бывшим президентом США Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству.

06:19 «Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Нэшвиллом» в матче МЛС «Интер Майами» и «Нэшвилл» не смогли выявить победителя в матче МЛС.

06:14 Аванесян проиграла Остапенко во втором круге US Open Российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США — 2023.

06:00 Госдеп США призвал военных в Габоне освободить задержанных членов правительства США призвали мятежников в Габоне освободить задержанных членов правительства.

05:54 В Хабаровском крае в ДТП погибли четыре человека Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае.

05:37 Экс-разведчик США Шаффер: ВСУ терпят поражение, так как не принимают указаний Бывший разведчик американских вооружённых сил Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что ВСУ добились бы гораздо больших успехов, если бы принимали указания и слушали США.

05:24 Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ западнее Артёмовска Гаубичные расчёты российских десантников уничтожили группу наступающих бойцов ВСУ западнее Артёмовска.

05:11 ВС России отразили на Краснолиманском направлении атаку националистов «Азова» Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные отразили на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп Украины, в том числе националистов бригады «Азов»*.

05:01 ВС России за сутки отразили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении Передовые подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки отразили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении.

05:00 Родители назвали профессии блогера и актёра самыми нежелательными для детей Аналитики провели всероссийский опрос ко Дню знаний и выяснили, какие профессии родители считают подходящими, а какие — нежелательными для своих детей. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

04:29 Axios: Байден разозлился на помощников за попытку замять его слова о Путине Президент США Джо Байден разозлился на своих помощников, пытавшихся замять его слова о недопустимости пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.

04:14 Сальдо сообщил о планах крупного инвестора строить дорогу по Арабатской Стрелке Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что крупный инвестор будет строить дорогу по Арабатской Стрелке.

03:53 Junge Welt: Украина не сможет «воевать долго» по модели Израиля Украина не сможет «воевать долго» по аналогии с Израилем, так как не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства.