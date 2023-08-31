CGTN: американские кассетные боеприпасы в Афганистане приносят страдания даже спустя 20 лет

10:07
Ди Марцио: Миранчук может вернуться в состав «Аталанты», если Сапата уйдёт в «Торино»
Стали известны условия, при которых российский полузащитник Алексей Миранчук вернётся в состав «Аталанты».
09:58
В ФСБ сообщили о ликвидации диверсионной группы Украины в Брянской области
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали группу диверсантов украинских спецслужб на территории Брянской области.
09:52
Кордоба ответил на вопрос об интересе к нему из Саудовской Аравии
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал информацию о том, что им интересуются клубы Саудовской Аравии.
09:49
Mainichi Shimbun: россияне стали тратить больше денег внутри страны из-за санкций
Российские граждане стали тратить больше денег внутри страны из-за введения санкций. Об этом написал журналист Хитоси Омаэ в своей статье для The Mainichi Shimbun.
09:38
Депутат Рады: пост министра обороны Украины займёт глава Фонда имущества Умеров
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своих соцсетях, что украинского министра обороны Алексея Резникова на посту сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По его словам, это произойдёт в течение первой недели сентября.
09:35
В «Локомотиве» заявили, что Тикнизян не покинет команду летом
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался об интересе немецкого «Байера» к защитнику команды Наиру Тикнизяну.
09:23
Аэропорт Внуково снял ограничения на полёты и работает в штатном режиме
Московский аэропорт Внуково снял ограничения на полёты, которые были введены рано утром.
09:19
Скира: Феликс в шаге от перехода в «Барселону»
Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс в ближайшие дни может стать игроком «Барселоны».
09:18
Прокуратура проводит проверку видео с оскорблениями пациента на Камчатке
Сотрудники прокуратуры проводят проверку видео, на котором санитарка Елизовской районной больницы оскорбляет пожилого пациента. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.
09:10
Холанд: хороший сон — это мой секрет
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о факторе сна в своей жизни.
09:10
Трёх жителей Бердянска обвиняют в терроризме
Завершено следствие в отношении трёх жителей Украины 1980, 1998 и 2001 годов рождения, обвиняемых в совершении преступлений террористического характера. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Запорожской области.
09:04
Артиллеристы ВС России помогли штурмовикам выйти к Первомайскому в ДНР
Российские артиллеристы 11-го полка помогли штурмовикам пробраться к населённому пункту Первомайское в Донецкой Народной Республике.
08:52
Seneweb: ВС Сенегала готовы к развёртыванию в Бенине для интервенции в Нигер
Вооружённые силы Сенегала проводят подготовку к развёртыванию в Бенине для последующей интервенции в Нигер под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
08:43
Семенович — о Горбачёвой: не каждый взрослый мужик справится с такой нагрузкой
Российская певица Анна Семенович отреагировала на инцидент с пропажей фигуристки Алины Горбачёвой.
08:42
Роспотребнадзор исключил завоз в Россию легионеллёза
Риски завоза легионеллёза в Россию отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
08:33
Корабли ТОФ зашли в Приморье для эвакуации людей из-за подтопления
Ряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с большим десантным кораблём «Николай Вилков» пришли в порт Зарубино в Приморском крае.
08:20
«Матч ТВ»: «Байер» рассматривает вариант приобретения Тикнизяна
Немецкий «Байер» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.
08:20
Аэропорт Внуково ограничил полёты и перенаправил ряд рейсов в другие авиагавани
Аэропорт Внуково ограничил приём и отправку самолётов в целях безопасности с 05:21 мск, часть рейсов перенаправили в другие авиагавани.
08:17
Роскачество: отказаться от передачи данных в ЕБС можно будет и после 1 сентября
Отказаться от передачи данных в единую биометрическую систему (ЕБС) можно даже после 1 сентября. Об этом сообщили в Роскачестве.
08:01
МО: над Воскресенским районом Московской области уничтожен украинский БПЛА
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Воскресенского района Московской области.
08:00
Мостовой назвал кошмаром вызов 49 игроков в сборную России
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина вызвать 49 игроков на сентябрьский сбор.
07:57
По меньшей мере 20 человек погибли из-за пожара в многоэтажном доме в ЮАР
По меньшей мере 20 человек погибли, 43 пострадали из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР.
07:45
РИА Новости: переговоры по возобновлению зерновой сделки проходят сложно
Переговоры по возобновлению действия «Черноморской зерновой инициативы» проходят сложно.
07:35
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений
Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, возобновил работу без ограничений.
07:32
Агент Ренана рассказал, почему игрок пропустил матч с «Балтикой»
Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, объяснил отсутствие своего клиента на матче Кубка России с «Балтикой».
07:31
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.
07:23
Контерио: Мбаппе готов подписать долгосрочный контракт с ПСЖ
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов продлить контракт с парижским клубом.
07:22
Радио ZET назвало странным пролёт над Варшавой следовавшего в Москву самолёта
Следовавший из Бодрума в Москву самолёт турецкой Turkish Airlines сделал «странный» манёвр в небе Польши, пролетев над Варшавой.
07:18
Сафиуллин потерпел поражение от Пола и не смог выйти в третий круг US Open
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2023.
07:14
Квитова сенсационно уступила 623-й ракетке мира на US Open
Чешская теннисистка Петра Квитова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2023.
07:08
Антонов потребовал от США вернуть объекты похищенной у России дипсобственности
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США вернуть все объекты похищенной у России дипсобственности на территории Соединённых Штатов.
07:03
Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 50
Число задержанных рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево составило 55.
06:54
Четыре человека погибли при нападении на полицейский участок в Гаити
По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения членов вооружённой банды на полицейский участок в пригороде столицы Гаити, городе Порт-о-Пренс.
06:44
РЭО предложил устанавливать в школах фандоматы для раздельного сбора мусора
Российский экологический оператор предложил устанавливать в школах фандоматы для раздельного сбора мусора.
06:36
Месси впервые не заработал результативное действие в игре за «Интер Майами»
«Интер Майами» и «Нэшвилл» не смогли выявить победителя в матче МЛС.
06:29
В трёх московских аэропортах задержали 36 рейсов
По меньшей мере 36 рейсов задержаны и четыре отменены в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево.
06:21
Журналист Такер Карлсон выразил предположение о возможном покушении на Трампа
Журналист Такер Карлсон заявил в интервью радиоведущему Адаму Королле, что страх американского истеблишмента перед бывшим президентом США Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству.
06:19
«Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Нэшвиллом» в матче МЛС
«Интер Майами» и «Нэшвилл» не смогли выявить победителя в матче МЛС.
06:14
Аванесян проиграла Остапенко во втором круге US Open
Российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США — 2023.
06:00
Госдеп США призвал военных в Габоне освободить задержанных членов правительства
США призвали мятежников в Габоне освободить задержанных членов правительства.
05:54
В Хабаровском крае в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае.
05:37
Экс-разведчик США Шаффер: ВСУ терпят поражение, так как не принимают указаний
Бывший разведчик американских вооружённых сил Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что ВСУ добились бы гораздо больших успехов, если бы принимали указания и слушали США.
05:24
Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ западнее Артёмовска
Гаубичные расчёты российских десантников уничтожили группу наступающих бойцов ВСУ западнее Артёмовска.
05:11
ВС России отразили на Краснолиманском направлении атаку националистов «Азова»
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные отразили на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп Украины, в том числе националистов бригады «Азов»*.
05:01
ВС России за сутки отразили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении
Передовые подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки отразили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении.
05:00
Родители назвали профессии блогера и актёра самыми нежелательными для детей
Аналитики провели всероссийский опрос ко Дню знаний и выяснили, какие профессии родители считают подходящими, а какие — нежелательными для своих детей. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
04:29
Axios: Байден разозлился на помощников за попытку замять его слова о Путине
Президент США Джо Байден разозлился на своих помощников, пытавшихся замять его слова о недопустимости пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
04:14
Сальдо сообщил о планах крупного инвестора строить дорогу по Арабатской Стрелке
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что крупный инвестор будет строить дорогу по Арабатской Стрелке.
03:53
Junge Welt: Украина не сможет «воевать долго» по модели Израиля
Украина не сможет «воевать долго» по аналогии с Израилем, так как не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства.
03:35
Telegraph: в Британии заменят способные нести ЯО американские F-15 на F-35A
Способные нести ядерное оружие американские самолёты F-35A в скором времени будут развёрнуты на авиабазе Лейкенхит в Великобритании вместо находящихся там F-15.