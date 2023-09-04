Британский историк: Европа рискует многое потерять, если продолжит следовать в украинском конфликте за Вашингтоном

Отношение западных стран к украинскому конфликту постепенно становится прагматичнее. Особенно эта перемена заметна в Европе, которая в силу её уязвимости заинтересована в мирном разрешении кризиса гораздо больше, чем США, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works британский историк и профессор Ирландского национального университета в Корке Джеффри Робертс.

Когда вы говорите об этой западной повестке, американской повестке на Украине, то подразумеваете повестку, которую неоконсерваторы продвигают с распада Советского Союза. Что думают европейцы, политики в Европе об этой повестке на Украине?

ДЖЕФФРИ РОБЕРТС, британский историк: Что ж, полагаю, одна из самых шокирующих вещей — то, как следовал конфликт. А именно то, до какой степени европейские страны — особенно Франция и Германия, — оказались готовы подчиниться американскому руководству, американским приоритетам, американской стратегии по отношению к Украине.

Не знаю. Возможно, они видят в России такую огромную угрозу, что у них нет другого выбора, кроме как ещё теснее связать себя с Соединёнными Штатами и положиться на их силу, чтобы также оградиться от отчаянной ситуации.

Но вместе с тем, на мой взгляд, на Западе медленно формируется реалистичное отношение к конфликту. У меня такое впечатление, что в Европе этот реализм по крайней мере в какой-то мере развивается быстрее, чем в США.

Дело в том, в ставки в этом конфликте для Европы гораздо выше, чем для Соединённых Штатов. Европа, а не США, будет собирать осколки Украины после того, как конфликт закончится. И чем дольше он будет продолжаться, тем более расколотой будет Украина, тем больше частей Западу и европейцам придётся снова собирать.

И, конечно, существует экзистенциальная опасность обострения, расширения конфронтации. На самом деле, в первую очередь, Европа и, конечно, Украина находится на передовой линии. Если ситуация дойдёт до применения ядерного оружия, то атаки и обострение ситуации затронут Европу, а не Соединённые Штаты и даже не Россию.

Итак, у Европы есть… я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев, учитывая развенчание иллюзий о возможной победе Украины или даже её выживании в этом вооружённом противостоянии в долгосрочной перспективе, европейские политические лидеры, возможно, начнут одумываться и придут к выработке более независимой политики по отношению к конфликту.

Дата публикации 01 сентября 2023 года.