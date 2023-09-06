RP: «охота» Киева на украинцев призывного возраста в Польше не будет лёгкой

Планы украинских властей разыскать в Польше своих граждан, которые за несколько тысяч долларов США смогли уклониться от мобилизации, сбежав за границу, будет сложно осуществить на практике. В делах, связанных с Украиной, европейский ордер на арест не действует, остаётся только затяжная экстрадиция, окончательное решение о которой принимает суд и министр юстиции, пишет Rzeczpospolita.
Власти Киева хотят разыскать в Польше своих соотечественников, которым на основании поддельных документов удалось уклониться от участия в украинском конфликте. Найти этих людей, однако, может быть очень сложно, а экстрадиция может затянуться на годы, пишет Rzeczpospolita.
80 тыс. украинцев призывного возраста, на которых распространяется мобилизация, после 24 февраля 2022 года въехали в Польшу и исчезли. Теперь украинские власти грозятся их разыскать, а затем наказать. «Один человек мог пересечь границу даже несколько сотен раз», — говорит пресс-секретарь штаба польской пограничной службы Анна Михальская.
Издание подчёркивает, что польским прокурорам предстоит много работы. «Задержать их будет не так легко», — рассказывает изданию прокурор Краковской областной прокуратуры Пётр Косматы. Он объясняет, что речь идёт о людях, которые несколько дней назад услышали, что их уже разыскивают либо будут разыскивать. Вне всяких сомнений, некоторые из них попытаются скрыться или действовать под прикрытием. «И даже если их задержат, путь к их выдаче будет долгим», — добавляет он.
Rzeczpospolita напоминает, что, заплатив несколько тысяч долларов, многие украинцы сбежали за границу и тем самым спаслись от военной службы. «Коррупция — это величайшее зло, немного страшнее, чем Россия», — комментирует украинский военный эксперт.
Пётр Косматы обращает внимание на то, что в делах, связанных с Украиной, европейский ордер на арест не действует, конкретные суды не могут выйти друг с другом напрямую на связь. «Следовательно, остаётся только экстрадиция, она длится месяцы, если не годы», — констатирует он. Более того, он уверен, что многие украинцы призывного возраста, скорее всего, уже находятся за пределами Польши.
Вопросы экстрадиции в отношениях с Украиной регулируются положениями Европейской конвенции об экстрадиции от 13 декабря 1957 года и положениями польского уголовного права в главе 65 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно их содержанию, если украинские власти обращаются к польским властям с просьбой об экстрадиции гражданина Украины, проживающего на польской территории и разыскиваемого с целью ведения против него уголовного дела или исполнения приговора в виде лишения свободы, то сущестует определённая процедура. Прокурор допрашивает лицо и в зависимости от обстоятельств обращается в местный районный суд с просьбой временно арестовать преследуемого и вынести решение суда о юридической допустимости его экстрадиции или передачи дела в суд. Прокурор также решает, применять ли другие меры пресечения или нет.
«Если районный суд вынесет решение о недопустимости экстрадиции, её нельзя осуществить. Решение суда может быть обжаловано. Если суд выносит решение о юридической допустимости экстрадиции, то после того, как решение станет окончательным, он передаёт материалы дела министру юстиции, который в конечном итоге принимает решение о выдаче или отказе в экстрадиции», — поясняет прокурор.
Согласно информации Национальной прокуратуры на данный момент ей неизвестны какие-либо запросы о привлечении к ответственности конкретных лиц. Rzeczpospolita неофициально подтвердила, что запросов от украинской стороны пока что не было.
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