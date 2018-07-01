Guardian: адвокат Трампа предрёк скорое «свержение иранского режима»

На парижской конференции адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал, что в недалёком будущем произойдёт падение «иранского режима». По его словам, к краху нынешнего правительства Исламской республики приведёт усиливающееся экономическое давление со стороны США, передаёт The Guardian.

Накануне в Париже на конференции, организованной радикальной иранской оппозицией, выступил Рудольф Джулиани, личный адвокат Дональда Трампа. Он призывал собравшихся к «смене режима» в Тегеране, пишет The Guardian.

Мероприятие проводил Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), который фактически контролируется «Организацией моджахедов иранского народа» (MeK). США и Европа включали это движение в список террористических. Более того, многие до сих пор считают его «марксистско-исламистским культом, построенным вокруг личности её лидера — Мирьям Раджави», отмечает издание.

«Сейчас мы можем в полной мере увидеть конец иранского режима. Муллы должны уйти, аятолла должен уйти и на смену им должно прийти демократическое правительство, которое представит госпожа Раджави», — потребовал Джулиани.

«Свобода уже не за горами… в следующем году я хочу, чтобы эту конференцию провели в Тегеране!» — добавил он.

В своей речи Джулиани подчеркнул, что «свержение иранского правительства» будет обусловлено экономической изоляцией. «Когда величайшая экономическая держава прекращает вести с вами бизнес, вас ждёт крах… и санкции будут становиться всё больше, больше и больше», — пообещал он.

Издание напоминает, что в мае Трамп аннулировал международную ядерную сделку с Ираном. Он объявил начало кампании интенсивного экономического давления, пригрозив санкциями иностранным компаниям, которые сотрудничают с Ираном, и призвав отказаться от закупки нефти Исламской республики к ноябрю.

Джулиани также намекнул, что текущая волна митингов в Иране управляются из-за границы. «Эти протесты не происходят спонтанно. Они происходят из-за множества людей в Албании, (где находится база MeK) и множества людей здесь и в других уголках света», — признался он.

В прошлом году почётным гостем NCRI был Джон Болтон, который впоследствии стал национальным советником Белого дома по национальной безопасности. Он настаивал, что США должны сделать всё возможное, чтобы Исламская республика «не дожила до своего 40-летия», которое наступит 1 апреля 2019 года.

Администрация Трампа официально не выступает за «смену режима» в Иране, но её представители неоднократно делали недвусмысленные намёки. В частности госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что иранский народ сможет ослабить давление на страну, если поменяет правительство.

Бывший мэр Нью-Йорка Джулиани стал далеко не единственным американским «ястребом», посетившим парижскую конференцию. Среди 33 представителей США оказался бывший спикер нижней палаты конгресса и близкий союзник президента Ньют Гингрич.

Между тем большинство экспертов по иранской политике говорят, что MeK не пользуется особой поддержкой на родине. Многие ненавидят организацию за практикуемое ею насилие и тесные связи с израильской разведкой.

По данным издания, только половина посетителей конференции NCRI были иранцами. Другая половина была представлена скучающими поляками, чехами, словаками и немцами, которые откликнулись на рекламу в Facebook, обещавшую всего за €25 поездку, питание и проживание в Париже.

Сотни сирийских беженцев также посетили конференцию. Многие из них спали под деревьями во время выступлений приглашённых политиков. «Мы увидели предложение в Facebook согласились приехать на выходные», — рассказала The Guardian молодая сирийка. «Я никогда раньше не была в Париже. Я ничего не знаю о MeK», — призналась она.