FT: ЕС усомнился, что сможет защитить компании от санкций США по Ирану

Правительства Германии, Великобритании и Франции, а также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини написали открытое письмо властям США. В нём они просят исключить из-под действия американских санкций по Ирану свои «стратегически важные» компании, пишет Financial Times. По мнению издания, это послание — сигнал, что участники блока сомневаются в способности защитить европейский бизнес от ограничительных мер Вашингтона.

Власти Германии, Великобритании и Франции написали открытое письмо администрации Дональда Трампа. В своём послании они просят вывести из-под действия санкций по Ирану европейские компании, передаёт Financial Times.

У этого призыва есть вполне очевидное объяснение. Участники ЕС опасаются, что они не смогут

защитить европейские компании от обновлённых санкций Вашингтона, который фактически вышел из ядерной сделки с Тегераном, отмечает издание.

Письмо адресовано американскому министру финансов Стивену Мнучину и госсекретарю Майку Помпео. Помимо представителей правительств трёх стран, которые помогали заключить ядерную сделку, его подписала глава дипломатии блока Федерика Могерини.

Европейские министры настаивают, что это соглашение — «лучший способ, с помощью которого можно не допустить появления ядерного оружия у Ирана». По их словам, в настоящий момент у этой сделки нет реальной альтернативы.

Представители стран ЕС добавляют, что они намерены продолжать режим ослабления санкций, благодаря которому Тегеран удалось убедить свернуть ядерную программу. «Как союзники, мы ожидаем, что Соединённые Штаты воздержатся от принятия решения, которое наносит вред интересам безопасности Европы», — подчёркивают авторы письма.

Министры призывают США сделать исключение для всех компаний, которые начали и завершили связанные с Ираном контракты после снятия с него ограничений в 2016 году. Они также добиваются, чтобы санкции не коснулись стратегически важных секторов, включая фармацевтическую и медицинскую промышленность, энергетику, автомобилестроение, гражданскую авиацию и инфраструктуру.

Накануне Еврокомиссия сообщила, что она обновила закон 90-х годов, направленный на отражение предыдущих санкций США против Ирана, Ливии и Кубы. Организация также разрешила Европейскому инвестиционному банку совершать имеющие отношение к Ирану сделки, если он примет такое решение.

Тем не менее опрошенные изданием дипломаты сомневаются, что подобные шаги покажутся убедительными множеству крупных компаний, связанных с Америкой, и они продолжат вести дела с Тегераном. Ведь под угрозой окажутся их интересы в Соединённых Штатах, обращает внимание FT.