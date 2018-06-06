Wall Street Journal: внешнеполитические успехи Путина лишь маскируют слабость России

Успехи Владимира Путина маскируют слабость России, пишет в своей статье для The Wall Street Journal обозреватель Уолтер Рассел Мид.

Внешнеполитическое чутьё Владимира Путина уже целое десятилетие одновременно «завораживает и ужасает весь мир».

«С 2008 года Владимир Путин разделил Грузию, вторгся на Украину и аннексировал Крым. Он поднял могущество и престиж России на самый высокий уровень со времён холодной войны. Он силой вернул Россию обратно на Ближний Восток, параллельно вмешавшись в президентские выборы 2016 года в Америке. Он также продемонстрировал непревзойдённую способность превращать информацию в оружие и укреплять мощь России ценой небольших издержек», — отмечает автор.

Другими словам, Путин специализируется на нарушении правил, говорится в статье. Но в этом году он, похоже, использует более непринуждённый подход. Кремль продолжает распространять дезинформацию, кроме того, время от времени его политических оппонентов травят, либо они умирают, пишет Уолтер Рассел Мид.

Однако в то время как политика Соединённых Штатов стала более безудержной, внешняя политика России стала более сдержанной.

Так, в феврале ВВС и артиллерия США уничтожили «сотни российских наёмников» в Сирии, однако ответ со стороны Путина был скромным. В марте президент России объявил первое с 1998 года сокращение военных расходов. В апреле он терпеливо и спокойно отреагировал на «народную революцию» в Армении против пророссийского правительства. В мае Россия решила остаться в стороне, когда Израиль разбомбил иранские военные объекты в Сирии. Таким образом Москва дала понять, что она как минимум отчасти солидарна с США по поводу будущего Ирана в арабской республике. Более того, Россия объединилась с «заклятым врагом» Тегерана Саудовской Аравией с целью нарастить добычу нефти.

«Не поймите неправильно: господин Путин не переменил свои взгляды и не решил установить дружеские отношения с Западом. Он проводит смягчение своей внешней политики, поскольку ему удалось достичь очень многих поставленных целей, и теперь лучший вариант для него — консолидировать свои успехи», — подчёркивает автор.

Десять лет назад Евросоюз и НАТО перешли в Восточной Европе в наступление. Владимир Путин тогда опасался, что распространение западных идей в России может стать вызовом его правлению. Однако теперь эти тревоги позади.

«Расколотый и приведённый в замешательство Запад отказался от мечты о движении на восток. И ЕС, и НАТО уже не так уверены в себе и не так эффективны, как десятилетие назад. Запад уже не представляет опасности для России. Настоящий вопрос заключается в том, какую опасность для Запада представляет Россия. Господин Путин — не Сталин. Он стремится ослабить Запад, не разрушать его», — уверен Уолтер Рассел Мид.

С точки зрения российского лидера, текущая ситуация в Европе выглядит многообещающей. США и Европа постепенно расходятся в разные стороны. На европейском континенте раскол между странами также увеличивается по мере того, как растёт недовольство между Германией и государствами Южной и Восточной Европы. Новое итальянское правительство, скорее всего, положит конец антироссийским санкциям, а также повергнет Европу в очередную волну самокопания по поводу евро. Всё это на руку Москве, при этом Путину даже не надо прилагать никаких усилий, указывается в статье.

Период относительного бездействия на Ближнем Востоке также пойдёт на пользу России. Путин не может, конечно, надеяться на то, что Россия станет державой-гегемоном в этом регионе, однако он надеется заменить США в качестве первостепенной уравновешивающей силы и первостепенного дипломатического посредника на Ближнем Востоке.

На данный момент события развиваются в пользу Путина, подчёркивает обозреватель The Wall Street Journal. Если Сирия продолжит оставаться «игровой площадкой для внешних сил», то США и Израиль предпочтут видеть в качестве лидера Россию, а не Иран.

Но несмотря на успехи Владимира Путина, Россия всё ещё слаба, отмечается в статье. Её влияние на другие страны ограничено. Китай может добиваться расположения своих соседей с помощью многомиллиардных проектов. Россия же может предложить гораздо меньше.

«Если Китай — это тигр, то Россия — кошечка на слабых лапах», — пишет автор.

Российский лидер может ставить палки в колёса дающему сбои европейскому проекту Германии, однако у него нет ресурсов, чтобы предложить альтернативу. А на Ближнем Востоке позиция Кремля зависит от «снисходительности» Америки.

«Если президент (США. — ИноТВ) Трамп решит сделать борьбу с режимом Асада ключевой частью своей антииранской стратегии, то господину Путину, возможно, придётся лишь со стороны наблюдать за падением его клиента», — считает обозреватель The Wall Street Journal.

Между тем положение дел внутри России также требует сдержанности. Пока череда внешнеполитических успехов Владимира Путина укрепляет его популярность внутри страны, фундамент его власти остаётся слабым из-за неэффективной российской экономики и коррумпированного социального устройства.

«Господин Путин вновь сделал Россию великой на международной арене, но российский народ предпочёл бы, чтобы он использовал свою смелость и хитрость для улучшения ситуации внутри страны», — подытоживает обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.