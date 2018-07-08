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Экс-глава Пентагона: европейские лидеры «до смерти напуганы» перспективой вывода войск США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По словам бывшего главы Пентагона Леона Панетты, лидеры европейских государств «до смерти» боятся того, что Дональд Трамп может вывести американские войска из Европы. Как отмечается в статье, опасения европейских лидеров усиливает предстоящий саммит между главой Белого дома и Владимиром Путиным.
Экс-глава Пентагона: европейские лидеры «до смерти напуганы» перспективой вывода войск США
Reuters
Европейские лидеры «до смерти напуганы» тем, что президент США Дональд Трамп вернёт на родину размещённые в Европе американские войска. Об этом, как сообщает Fox News, заявил бывший министр обороны США Леон Панетта.
 
Как отмечается в статье, руководители европейских стран опасаются, что глава Белого дома выполнит своё предвыборное обещание вывести американских солдат из Европы в том случае, если страны, на территории которых размещены войска, не станут выделять необходимую долю на оборону.
 
Европейских лидеров «всё больше беспокоит то, что Трамп будет действовать, опираясь не на то, что наиболее соответствует интересам (США. — ИноТВ), а основываясь лишь на своём представлении об «Америке прежде всего».
 
Президент США уже давно жалуется на то, что в плане обороны Америка несёт на себе слишком тяжёлое финансовое бремя. И хотя не ожидается, что этот вопрос будет подниматься на предстоящем саммите НАТО, однако пока всё-таки царит неопределённость.
 
Так, в прошлом месяце саммит «Большой семёрки» в Канаде был испорчен тем, что Трамп раскритиковал союзников и отказался подписывать совместное заявление. Беспокойство европейских лидеров усиливает ещё и предстоящий саммит между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным, отмечает Fox News. 
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источник
Fox News США Северная Америка
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G7 армия Владимир Путин Дональд Трамп Европа НАТО Россия США
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