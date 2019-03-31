BI: Пентагон «достал из нафталина» стратегию борьбы с Россией в Европе

В эпоху нового противостояния великих держав Минобороны США решило вернуться к стратегии стремительного развёртывания в Европе, которая была разработана во времена холодной войны, пишет Business Insider. По словам издания, в Пентагоне рассчитывают, что эта инициатива позволит американским сухопутным войскам стать быстрее, непредсказумее и смертоноснее в случае возможного конфликта с Россией.

Вооружённые силы США решили «смахнуть пыль и достать из нафталина» мобилизационную стратегию времён холодной войны. По мнению Пентагона, в результате американская армия станет быстрее, непредсказумее и смертоноснее в случае любого потенциального конфликта с Россией, пишет Business Insider.

По словам издания, в марте нескольким сотням американских военнослужащих, в том числе бойцам 1-ой танковой дивизии, сообщили о неожиданной переброске в Европу. Через неделю они уже направлялись из Техаса на учения в Польшу.

Во времена холодной войны США и их европейские союзники имели возможность стремительно мобилизовать свои силы для отражения «советской агрессии». После распада СССР эти военные мускулы атрофировались, а боеготовность снизилась, отмечает Business Insider.

«Российский захват»* Крыма в 2014 году стал главным сигналом тревоги для США и их партнёров. Он подтолкнул военное руководство Запада к изучению старых методик, отмечает издание.

В итоге американские военные вернулись к стремительной мобилизации в рамках новой стратегии «Динамического развёртывания Вооружённых сил», которая призвана сделать операции США «непредсказуемыми». Возможность быстрого наращивания войск — главная цель этой инициативы.

«Но проще сказать, чем сделать. Американские войска порой застревали в пути или оказывались отрезанными от своей техники при перемещении между учениями в Европе. Никто не хочет, чтобы бронетанковые части прибывали на место без танков», — подчёркивает Business Insider.

Издание напоминает, что ранее генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял, что для эффективного «сдерживания» американские войска должны «передвигаться так же быстро, как российские, или ещё быстрее». В недавнем отчёте Сухопутных сил США в Европе также говорится о важности «стремительного развёртывания на всей протяжённости театра боевых действий» для защиты партнёров по НАТО.

Этот подход станет новой нормой для Пентагона, который готовит Вооружённые силы к трудному бою в эпоху «обновлённого соперничества великих держав». «Мы будем наблюдать подобное (неожиданные переброски американских войск. — ИноТВ) на регулярной основе», — заявил генерал-майора Джон Гронски, заместитель командующего Национальной гвардией США в Европе.

«Для любого из наших противников, где бы то ни было, это будет непредсказуемым. И это хорошо для нашей национальной безопасности. Всё дело в сдерживании и готовности», — подчеркнул офицер, добавив, что, по его мнению, американской армии ещё есть куда расти в плане быстрого перемещения.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).