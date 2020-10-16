BI: на пустых улицах вести слежку непросто — глава MI5 пожаловался на особенности работы в пандемию

В период пандемии формат работы британской разведки претерпел некоторые изменения. К примеру, в режим самоизоляции «вести скрытое наблюдение на пустых улицах не так-то просто», заявил глава MI5 Кен Маккаллум. Тем не менее, как заверил руководитель разведведомства, существенная часть операций, включая установку прослушки и встречи с информаторами, по-прежнему проходит офлайн.

Британским шпионам приходится непросто в период пандемии, потому что за подозреваемыми трудно следить «на пустых улицах», пожаловался в ходе своего недавнего выступления новый глава MI5 Кен Маккаллум.

«Здравый смысл вам подскажет, что вести скрытое наблюдение на пустых улицах не так-то просто», — отметил руководитель разведведомства. Говоря об изменениях в работе MI5, связанных с коронавирусом, Маккаллум также добавил: отсутствие больших скоплений людей говорит о том, что террористы, скорее всего, не смогут осуществлять теракты в обычном понимании этого слова и будут избирать другие методы. Возможно, злоумышленники и противники Соединённого Королевства в будущем будут прибегать к атакам биологического, химического или радиоактивного характера.

По словам главы MI5, разведка активно использует новые технологии, включая искусственный интеллект, чтобы исследовать содержимое телефонов и компьютеров подозреваемых террористов.

Маккаллум также подчеркнул, что, несмотря на пандемию, существенный объём работы его ведомства по-прежнему проходит в режиме офлайн. «Мы днями и ночами устанавливаем подслушивающие устройства на чердаках, ведём наблюдение на улицах, встречаемся с информаторами повсюду в реальном мире», — заверил глава британской разведки.

Также Маккаллум объявил, что с начала пандемии у MI5 появилась новая задача, которая заключается в защите британских исследований и разработок, направленных на создание вакцины от коронавируса. Как напоминает Business Insider, ранее в этом году Национальный центр кибербезопасности Великобритании предупреждал о том, что «хакеры, действующие при поддержке российских властей», пытаются украсть плоды разработок учёных, работающих по всему миру над созданием лекарства от COVID-19.

Как обращает внимание издание, комментарии Маккаллума относительно пандемии были сделаны на фоне заявлений британского правительства о повторном введении режима самоизоляции в Лондоне и некоторых других частях страны.