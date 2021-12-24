NBC Los Angeles: в США 14-летняя девушка погибла в примерочной магазина от шальной полицейской пули

В Северном Голливуде в одном из магазинов одежды погибла 14-летная девушка в результате «ожесточённого и хаотичного» противостояния между полицией и подозреваемым в нападении, сообщает NBC Los Angeles. По имеющейся информации, причиной её смерти стала шальная полицейская пуля, которая прошла через стенку примерочной и поразила подростка.

В США 14-летняя девушка погибла от шальной пули в примерочной магазина Burlington в Северном Голливуде, передаёт NBC Los Angeles. Эта пуля была выпущена во время «ожесточённого и хаотичного» противостояния между полицией и человеком, подозревавшимся в нападении.



Последний был смертельно ранен полицейскими в этом же магазине одежды, а 14-летняя девочка была убита предположительно шальной полицейской пулей, прошедшей через стену примерочной.



Глава полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур в своём заявлении пообещал провести тщательное и прозрачное расследование обстоятельств, приведших к трагедии.



«Этот хаотический инцидент, в результате которого погиб ни в чём не повинный ребёнок, трагичен и опустошителен для всех участников, — сказал он. — Я глубоко сожалею о гибели этой молодой девушки, и я знаю, что нет слов, которые могут облегчить невообразимую боль членов семьи».



На пресс-конференции полиция заявила, что выстрел, убивший девушку, похоже, был произведён полицейскими, которые открыли огонь по мужчине, когда тот напал на другого человека в магазине, переполненном праздничными покупателями.



Ещё одна женщина была госпитализирована. Капитан полиции Лос-Анджелеса Стейси Спелл, выступившая на пресс-конференции, заявила, что пострадавшая женщина была жертвой первоначального нападения, из-за которого полицейские прибыли на место происшествия.



Свидетели рассказали, что подозреваемый начал раскручивать какую-то цепь и атаковать покупателей внутри магазина. Был ли у этого человека пистолет, не уточняется.