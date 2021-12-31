Times: за год в США от огнестрельного оружия пострадали тысячи несовершеннолетних

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20:38 На Украине предупредили о риске коллапса экономики из-за цен на газ Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что повышение цен на газ может привести к серьёзным последствиям для украинской экономики.

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19:30 Рогозин анонсировал скорый запуск полётов до МКС за полтора часа Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.

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