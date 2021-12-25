DM: «слишком несуразные» — адвокаты призвали суд отклонить претензии подросшего младенца с культового альбома Nirvana

Адвокаты Nirvana обратились к суду с просьбой отказать в иске на сумму $2,5 млн Спенсеру Элдену — повзрослевшему обнажённому младенцу с обложки классического альбома группы Nevermind. Юристы считают абсурдным предположение мужчины, что это изображение 30-летней давности представляет собой детскую порнографию, пишет Daily Mail.

Адвокаты Nirvana попросили судью отклонить иск на сумму $2,5 млн, который подал Спенсер Элден, повзрослевший обнажённый младенец с обложки классического альбома группы 1991 года Nevermind. По утверждению юристов, довод о том, что изображение представляет собой детскую порнографию, является запоздалым и «слишком несуразным», чтобы его рассматривать.

В поданном накануне заявлении говорится, что Элден только недавно начал выражать недовольство фотографией, сделанной в одном из калифорнийских бассейнов 30 лет назад. Более того, за годы, прошедшие с выхода «прорывного альбома», молодому мужчине удалось «нажиться на своей знаменитости».

Поверенный группы Берт Дейкслер отмечает, что Элден «много раз» воспроизводил знаменитый кадр, выбил себе на груди татуировку Nevermind, пародировал самого себя в ток-шоу и продавал копии альбома с собственным автографом в интернете. Более того, он использовал свою связь с Nirvana, «подкатывая к женщинам».

Дейкслер использовал термин «абсурд» при описании утверждения о том, что «создание фотографии для обложки альбома повлекло за собой сексуальную эксплуатацию ребёнка». «Краткое изучение фотографии или само поведение Элдена (не говоря уже о присутствии фотографии в домах миллионов американцев, которые, согласно его теории, виновны в уголовно наказуемом хранении детской порнографии) расставляют всё на свои места», — считает адвокат Nirvana.

Дейкслер надеется, что окружной суд прекратит дело до 20 января 2022 года. Ходатайство было подано от имени Дэйва Грола и Криста Новоселича (барабанщик и басист Nirvana), Кортни Лав (распорядитель наследия Курта Кобейна), Кирка Уэддла (фотограф обложки), компаний UMG Recordings и Nirvana LLC.

Примечательно, что в своих прошлых интервью Элден признавался, что причастность к Nevermind всегда была для него «позитивным опытом и дала путёвку в жизнь». Но его адвокаты объясняют запоздалый иск тем, что жертвам детской порнографии или других видов надругательств часто требуются десятилетия, чтобы осознать случившееся, и советуют не обращать внимания на прошлые заявления их клиента, заключает Daily Mail.