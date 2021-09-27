Guardian: австралийский велосипедист воссоздал обложку альбома Nirvana при помощи навигатора
Австралийский велосипедист использовал GPS для воссоздания обложки альбома Nevermind группы Nirvana, пишет британская газета The Guardian.
Изображение обнажённого ребёнка, созданное группой Nirvana, было воспроизведено — на этот раз на ничего не подозревающих улицах Аделаиды, сообщается в статье. Энтузиаст Пит Стоукс проехал около 150 км на односкоростном велосипеде, чтобы набросать очертания знаменитой обложки Nevermind. Его маршрут, отслеживаемый навигационным сервисом Strava, сложился в изображение слегка сердитого лица ребёнка над центральным деловым районом, а также банкноты над зелёным восточным пригородом Бернсайда и Кенсингтона.
Nirvana переиздала альбом Nevermind в честь его 30-летия. На официальном сайте сказано, что они по-прежнему используют изображение обнажённого младенца, несмотря на то что Спенсер Элден, которому на момент съёмки в 1991 году было четыре месяца, подал на Nirvana в суд за сексуальную эксплуатацию.
Руководитель проекта по национальным паркам Пит Стоукс накладывает фотографии на картографическое программное обеспечение. На создание изображения ребёнка ушло около восьми часов, с остановками на то, чтобы зайти в пекарню.
«Это то, что мне сейчас нравится. Nirvana заняла своё место в моей коллекции пластинок, — рассказал он австралийскому изданию The Guardian. — Когда вышел этот альбом, я учился в средней школе — мне было около 14 лет, а именно тогда формируется любовь к музыке».
Как сообщает издание, 45-летний велосипедист также «нарисовал» портрет Бетховена в честь 250-летия композитора. Помимо этого, он создавал изображения динозавров, драконов, лис и свой автопортрет.
Бегуны и велосипедисты по всему миру создают при помощи Strava рисунки, от Дарта Вейдера до предложений руки и сердца. В Перте группа велосипедистов нарисовала козу и муравьеда, также существует созданная сходным образом карта Австралии, к западному побережью которой прицепилась коала.
Майкл Уоллес из Балтимора называет это рисованием эскизов с помощью человека. В начале этого года он дал австралийской газете The Guardian несколько подсказок, как написать её название в пригороде Сиднея. Для этого необходимо лишь зарядить телефон, убедиться, что намеченный маршрут доступен и улицы проходимы, избегать мест, в которых не ловит GPS, и не забывать нажимать на клавишу «сохранить».
Наряду с животными и благожелательными посланиями, естественно, есть и более грубые попытки создания «произведений искусства» с помощью Strava. По словам Стоукса, «каждому нужно сделать член и яйца». Он сам тоже создал такое изображение, но считает, что сделал его на высоком уровне — вокруг заповедника Хью Джонсона, сообщает The Guardian.
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