SCMP: следящие матрёшки и церковь в форме скрипки — китайцы выберут «10 самых уродливых зданий» страны

В Китае проходит ежегодное интернет-голосование для составления рейтинга «10 самых уродливых зданий», сообщает South China Morning Post. На этот раз среди основных претендентов оказалась церковь в форме скрипки, стеклянный мост между горами с «очень страшными» статуями и парк-отель с гигантскими матрёшками, которые, по мнению гостей, следят за каждым их шагом.

С 2010 года китайский сайт об архитектуре Archcy.com ежегодно проводит голосование среди интернет-пользователей, чтобы составить список «10 самых уродливых зданий» КНР, пишет South China Morning Post. Как утверждают авторы рейтинга, цель их проекта заключается в том, чтобы «инициировать дискуссию о красоте и уродстве в архитектуре и продемонстрировать важность социальной ответственности архитекторов».

По словам издания, за последние 40 лет Китай охватила стремительная урбанизация, по всей стране реализовывались самые причудливые проекты, многие из которых, как, например, здание канала CCTV в Пекине, прозванное «гигантскими штанами», сегодня отнюдь не вызывают у жителей КНР эстетического восторга. Ещё семь лет назад председатель Си Цзиньпин раскритиковал «странные постройки», возникшие по всей Поднебесной в течение нескольких последних десятилетий.

В этом году среди основных претендентов на звание «самых уродливых зданий» в КНР оказался стеклянный мост в парке Цзюхуаншань провинции Сычуань, построенный в 2019-м. Он связывает две горы, чтобы туристам не приходилось взбираться на каждую в отдельности. С обеих сторон на входе на мост стоят по две внушительные статуи в национальной одежде, которые посетители парка называют «очень страшными» — как будто те говорят: «Добро пожаловать в ад».

Другим потенциальным участником рейтинга может стать необычная церковь в форме скрипки. Эта постройка расположена в городе Фошань провинции Гуандун. Проект обошёлся в 200 млн юаней и довольно быстро стал предметом оживлённых обсуждений в соцсетях. «Может, она бы смотрелась лучше рядом со зданием в форме пианино», — пошутил один из комментаторов.

Также в числе претендентов на звание «самого уродливого здания» оказался парк-отель «Матрёшка» в городе Маньчжурия, автономного района Внутренняя Монголия, расположенного на границе с Россией. Основное строение здесь выполнено в виде гигантской матрёшки — 72 м в высоту. Правда, туристы считают проект «жутковатым»: «Ешь ли ты, спишь или проходишь мимо — эти матрёшки за тобой наблюдают».

Как отмечает South China Morning Post, рейтинг «уродливых зданий» оказался весьма успешным в привлечении общественного внимания к необычным архитектурным проектам — настолько, что к делу подключились власти. В апреле текущего года правительство ввело запрет на «уродливые постройки». Государственный комитет по делам развития и реформ КНР заявил, что местные власти должны контролировать проекты, чтобы убедиться, что они «отвечают требованиям, экономичны, экологичны и приятны глазу». При этом, что именно будет делать ту или иную постройку «уродливой», не уточняется. Тем не менее инициатива практически сразу же повлекла за собой дорогостоящий перенос 58-метровой статуи известного китайского генерала Гуань Юя в центральной части страны.

Голосование на сайте Archcy.com уже началось — окончательные результаты будут подведены в декабре, добавляет газета.