Insider: возвели за $26 млн, убирают за $20 млн — в Китае переносят гигантскую статую, портившую вид местным жителям

В 2016 году в городе Цзинчжоу в КНР возвели огромную статую военачальнику Гуань Юю, также почитающемуся как бог войны. Однако местным жителям и центральному правительству достопримечательность пришлась не по душе, и в итоге её решено было перевезти на другое место. Как отмечает Insider, история возмутила антикоррупционные комитеты и местные власти, поскольку на перенос статуи, на которую уже потратили $26 млн, требуется ещё $20 млн.

Властям китайского города Цзинчжоу в провинции Хубэй придётся потратить $20 млн на перенос 58-метровой статуи военачальнику Гуань Юю — одному из главных героев средневекового романа «Троецарствие», который почитается в Поднебесной как бог войны, пишет Insider.

Как отмечает издание, статую возвели в 2016 году в парке Гуаньгун — тогда на неё потратили $26 млн. Кроме того, монумент был построен на территории, где, согласно местным законам, запрещены здания высотой более 24 м. Однако сторонники памятника сумели воспользоваться лазейкой в законодательстве и реализовать проект.

— Garf D. Xist (@garfxist) July 5, 2021

На момент открытия китайские СМИ назвали монумент самой большой бронзовой статуей военачальника в мире.

Впрочем, новую достопримечательность оценили далеко не все. В центральном правительстве заявили, что статуя «испортила исторический облик Цзинчжоу и культуру». Местные жители тоже жаловались, что памятник портит вид, и заверяли журналистов, что «цзиньчжоуцы туда не ходят». Так что в декабре городское Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития приняло решение о переносе статуи.

И вот недавно в китайской соцсети появились фотографии с «обезглавленной» статуей Гуань Юя, которую продолжают разбирать рабочие. Новым домом для огромного памятника станет «менее примечательный» туристический объект — парк Дяньцзянтай, расположенный в 8 км от изначальной локации.

По информации Insider, история с дорогостоящим строительством и переносом памятника вызвала недовольство у представителей дисциплинарного комитета ЦК КПК, занимающихся борьбой с коррупцией. Они призвали усилить контроль над одобрением «больших проектов». Местные официальные лица выразили схожую мысль: «Это напрасная трата более 300 миллионов юаней (≈$46 млн). Сначала статую незаконно возвели, а теперь убирают».

Издание обращает внимание, что строительство статуи Гуань Юя пришлось на период, когда во многих частях Китая возводились огромные памятники — от гигантских Будд и богинь до огромного председателя Мао Цзэдуна и даже голливудской актрисы Мэрилин Монро.