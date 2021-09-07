SVT: это на Судный день — на Шпицбергене планируют построить тысячелетнее хранилище для музыки
АЛЬФОНС КАРАБУДА, член правления Global Vault Music: Там надёжные температурные условия, но это также и демилитаризованная зона. Ряд стран не считает, что оттуда может исходить какая-либо угроза.
В гротах Шпицбергена музыка может храниться до тысячи лет. То же самое можно сказать и о семенах, которые собраны там на случай глобальной катастрофы. Альфонс Карабуда пока что не стал вдаваться в детали относительно того, как именно музыка будет храниться, однако отметил, что для этих целей будет использоваться крайне износоустойчивый материал.
АЛЬФОНС КАРАБУДА: С этим-то раньше и была проблема: говорили о том, что информация хранится в цифровом виде, то есть в виде нулей и единичек, но тоже самое можно сказать и о старых кассетных лентах, которые высыхали и превращались в труху. Нули и единицы тоже исчезали.
Музыкальные организации смогут присылать музыку, которую, по их мнению, сохранить важнее всего. Вместе с тем приоритетное внимание уделяется музыке, которая находится под угрозой полного исчезновения.
АЛЬФОНС КАРАБУДА: Вспомнить, например, Камбоджу, где 90 процентов людей, творящих культуру, а также исполнителей, были убиты. А что теперь будет в Афганистане? Ведь есть немало утраченных образцов культурного наследия и музыки.
Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года.
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