Times: Китай «вышел» из гонки небоскрёбов

Китайские власти решили покончить с гонкой небоскрёбов у себя в стране и выпустили приказ, который ограничивает высоту зданий до 500 м, сообщает The Times. В Пекине сочли, что в слепой погоне за возможностью похвастаться муниципальные власти забыли о реальных нуждах людей, повышении денежных и энергетических расходов, а также рисках для безопасности. В Поднебесной рассчитывают, что таким образом вместо строительства «проектов престижа» застройщики будут уделять больше внимания благоустройству городов.

Китайские власти решили выйти из гонки по строительству самых высоких небоскрёбов, сообщает The Times. Соответствующий приказ, выпущенный Министерством жилья, городского и сельского строительства КНР, предусматривает ограничение по высоте, равное 500 м. Это означает, что 128-этажной Шанхайской башне высотой 632 м можно больше не опасаться конкурентов, отмечает британское издание.

В китайских СМИ эту инициативу объясняют тем, что в слепом желании похвастать самым высоким небоскрёбом муниципальные власти забыли о реальных нуждах людей, сопутствующем повышении денежных и энергетических расходов, а также трудностях в обеспечении мер безопасности. К тому же высотные здания приводят к пробкам на дорогах и световому загрязнению, а некоторые представляют угрозу для авиасообщения. Не стоит забывать, что они также должны соответствовать более высоким инженерным стандартам, чтобы выдержать землетрясение, сильный ветер или пожар. Когда небоскрёбы перестанут быть «проектами престижа» для некоторых правительств, застройщики начнут уделять больше внимания тому, чтобы города были удобными для проживания, объясняют китайские СМИ.

Гонка небоскрёбов в Поднебесной началась сразу после Олимпийских игр 2008 года, которые принимал у себя Пекин. Тогда сложилось мнение, что высотные здания положительно повлияют на имидж города, а также станут стимулом для экономического развития. В одном только 2018-м в Китае завершилось строительство 88 небоскрёбов высотой не менее 200 м. После этого города начали соревноваться в строительстве зданий высотой 800 м, но власти заявили о намерении принять ограничительные меры, так что планы изменились, и теперь высота строящихся зданий не превышает 500 м.