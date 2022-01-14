Deutsche Wirtschafts Nachrichten: США накрыла беспрецедентная волна преступлений

С 2019 года число убийств в США выросло на 40%, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это самый большой скачок за 100 лет, отмечают в Национальном центре медицинской статистики. Некоторые связывают происходящее с пандемией коронавируса и вызванным ею ростом безработицы и ухудшением положения семей с низким доходом. Но многие также видят причину в том, что на фоне движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение) во многих американских городах, в которых правят демократы, были сокращены средства и полномочия правоохранительных органов.
В США произошёл резкий скачок преступлений, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. С 2019 года число убийств выросло на 40%. В Филадельфии в 2021 году зафиксирован беспрецедентный рекорд в 500 убийств. Состоятельные граждане на Беверли Хиллз находятся в панике из-за участившегося числа нападений и краж со взломом и в связи с этим активно покупают огнестрельное оружие. Тем временем Сан-Франциско постепенно превращается в город-призрак, так как многие магазины закрываются из-за ограблений.
На фоне происходящего Bank of America рекомендует своим сотрудникам в Нью-Йорке одеваться в «незаметную» одежду, чтобы не привлекать к себе внимание преступников. А Citibank предоставляет своим работникам служебную систему транспортировки, чтобы они не пользовались общественным транспортом.
Ещё в 2020 году число убийств в США достигло наивысшего за последние годы значения. На 100 000 американцев приходилось 7,8 убийств. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 30%. Это самый большой скачок за 100 лет, отмечают в Национальном центре медицинской статистики.
Некоторые связывают происходящее с пандемией коронавируса и вызванным ею ростом безработицы и ухудшением положения семей с низким доходом. Но многие также видят причину в том, что на фоне движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение) во многих американских городах, в которых правят демократы, были сокращены средства и полномочия правоохранительных органов.
Американский сенатор-республиканец Тед Круз призвал администрацию президента США Джо Байдена прислушаться к сенаторам, которые поддержали законопроект об ужесточении санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом инфицирован человек. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
Новый помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) США Мэттью Аксельрод считает, что Россия и ряд других стран якобы используют мирную торговлю «в злонамеренных целях». Об этом он заявил по случаю утверждения своей кандидатуры сенатом. С текстом выступления ознакомился RT.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в школьную программу профилактический курс, посвящённый безопасности самих учащихся. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
Председатель КНР Си Цзиньпин 17 января по видеосвязи примет участие в заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое состоится в режиме видеоконференции. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Компания Virgin Orbit с помощью своей ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne осуществила вывод ряда военных и гражданских спутников на околоземную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Вакцину «Спутник V» уже давно бы признали в Европейском союзе, если бы препарат оценивали с медицинской точки зрения. Об этом заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон.
Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к плановым учебно-тренировочным полётам. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал ошибку, которую допустила российский арбитр Ольга Кожемякина при выставлении оценок Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.