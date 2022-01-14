Deutsche Wirtschafts Nachrichten: США накрыла беспрецедентная волна преступлений

С 2019 года число убийств в США выросло на 40%, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это самый большой скачок за 100 лет, отмечают в Национальном центре медицинской статистики. Некоторые связывают происходящее с пандемией коронавируса и вызванным ею ростом безработицы и ухудшением положения семей с низким доходом. Но многие также видят причину в том, что на фоне движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение) во многих американских городах, в которых правят демократы, были сокращены средства и полномочия правоохранительных органов.

В США произошёл резкий скачок преступлений, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. С 2019 года число убийств выросло на 40%. В Филадельфии в 2021 году зафиксирован беспрецедентный рекорд в 500 убийств. Состоятельные граждане на Беверли Хиллз находятся в панике из-за участившегося числа нападений и краж со взломом и в связи с этим активно покупают огнестрельное оружие. Тем временем Сан-Франциско постепенно превращается в город-призрак, так как многие магазины закрываются из-за ограблений.

На фоне происходящего Bank of America рекомендует своим сотрудникам в Нью-Йорке одеваться в «незаметную» одежду, чтобы не привлекать к себе внимание преступников. А Citibank предоставляет своим работникам служебную систему транспортировки, чтобы они не пользовались общественным транспортом.

Ещё в 2020 году число убийств в США достигло наивысшего за последние годы значения. На 100 000 американцев приходилось 7,8 убийств. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 30%. Это самый большой скачок за 100 лет, отмечают в Национальном центре медицинской статистики.

Некоторые связывают происходящее с пандемией коронавируса и вызванным ею ростом безработицы и ухудшением положения семей с низким доходом. Но многие также видят причину в том, что на фоне движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение) во многих американских городах, в которых правят демократы, были сокращены средства и полномочия правоохранительных органов.