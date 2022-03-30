NYP: конфискованного во Флориде оружия вполне хватит на небольшую армию

Полицейские во Флориде продемонстрировали на пресс-конференции множество конфискованного за последние дни огнестрельного оружия и сообщили, что только за выходные было задержано более 160 человек. Власти изо всех сил пытаются сдержать разгул насилия, отмечает New York Post. По словам правоохранителей, такого количества оружия, с которым американцы начали появляться на пляже или в общественных местах, уже вполне хватило бы, чтобы вооружить небольшую армию, отмечается в статье.

Полицейские во Флориде конфисковали достаточно оружия, чтобы можно было им воороужить «небольшую армию», пишет New York Post. Только за минувшие выходные здесь было конфисковано 75 стволов, при этом более 160 человек было задержано, сообщается в статье.



«То, что мы видели в минувшие выходные, абсолютно неприемлемо», — заявил на пресс-конференции в понедельник Эусебио Таламантес, начальник полиции курортного города Панама-Сити-Бич во Флориде. Он также резко осудил поведение людей, которые приходят на местные пляжи с оружием и устраивают там дебоши.



После нескольких перестрелок, которые произошли в минувшие выходные, мэр Майами-Бич демократ Дэн Гелбер даже ввёл чрезвычайное положение и комендантский час в районе Саут-Бич. Эти меры действовали до 6 часов утра понедельника, поясняется в статье.





Таламантес также выразил возмущение в связи с тем, что на пляжи курортных городов на побережье Флориды приносят полуавтоматическое оружие и даже винтовки, пишет New York Post. Местные власти изо всех сил пытаются сдержать разгул насилия в нескольких районах Флориды, включая Майами-Бич, отмечается в статье.



Кульминацией нарастающего хаоса в эти выходные стала стрельба, которая была открыта в центре Панама-Сити-Бич в воскресенье. К счастью, при этом никто не погиб. По подозрению в причастности к этому инциденту был задержан 22-летний Джавонте Сандерс, сообщается в статье.

В понедельник полицейские продемонстрировали множество конфискованного огнестрельного оружия и сообщили об аресте 161 нарушителя за выходные. Начальник местной полиции подчеркнул, что все эти стволы были изъяты в течение последних двух дней и ими «можно было бы вооружить небольшую армию».Таламантес также выразил возмущение в связи с тем, что на пляжи курортных городов на побережье Флориды приносят полуавтоматическое оружие и даже винтовки, пишет New York Post. Местные власти изо всех сил пытаются сдержать разгул насилия в нескольких районах Флориды, включая Майами-Бич, отмечается в статье.

По словам официальных лиц, сотрудники местного магазина Walmart также были вынуждены искать безопасное укрытие после того, как толпа ворвалась в проходы, уничтожая различные товары и устроив там «полное разрушение». Как сообщили в полиции, зачинщики этих беспорядков действовали по указке конкретных «лидеров мнений» в интернете, которые решили организовать акцию под названием «Панаманьяк».



«Это вовсе не то, что мы хотели бы встретить в нашем городе», — подчеркнул в этой связи также начальник полиции соседнего городка Панама-Сити Марк Смит. По его словам, городу нужны люди, приехавшие на весенние каникулы, нужны туристы, а вовсе не подобные происшествия, пишет New York Post.