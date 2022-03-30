NYP: конфискованного во Флориде оружия вполне хватит на небольшую армию
Полицейские во Флориде конфисковали достаточно оружия, чтобы можно было им воороужить «небольшую армию», пишет New York Post. Только за минувшие выходные здесь было конфисковано 75 стволов, при этом более 160 человек было задержано, сообщается в статье.
«То, что мы видели в минувшие выходные, абсолютно неприемлемо», — заявил на пресс-конференции в понедельник Эусебио Таламантес, начальник полиции курортного города Панама-Сити-Бич во Флориде. Он также резко осудил поведение людей, которые приходят на местные пляжи с оружием и устраивают там дебоши.
После нескольких перестрелок, которые произошли в минувшие выходные, мэр Майами-Бич демократ Дэн Гелбер даже ввёл чрезвычайное положение и комендантский час в районе Саут-Бич. Эти меры действовали до 6 часов утра понедельника, поясняется в статье.
Таламантес также выразил возмущение в связи с тем, что на пляжи курортных городов на побережье Флориды приносят полуавтоматическое оружие и даже винтовки, пишет New York Post. Местные власти изо всех сил пытаются сдержать разгул насилия в нескольких районах Флориды, включая Майами-Бич, отмечается в статье.
«Это вовсе не то, что мы хотели бы встретить в нашем городе», — подчеркнул в этой связи также начальник полиции соседнего городка Панама-Сити Марк Смит. По его словам, городу нужны люди, приехавшие на весенние каникулы, нужны туристы, а вовсе не подобные происшествия, пишет New York Post.
Ссылки по теме
-
Le Figaro: «государству доверия нет» — всё больше французов приобретают оружие, чтобы обеспечить свою безопасность
-
CBS: в США следователи думают, предъявлять ли обвинения пострадавшему от зубов малайзийского тигра
-
Politico: «эта чушь никому не нужна» — губернатор Флориды предложил разрешить родителям подавать в суд на школы за критическую расовую теорию
-
CBS: зверское убийство во Флориде — бывший морпех застрелил четверых, включая трёхмесячного ребёнка