Le Figaro: «государству доверия нет» — всё больше французов приобретают оружие, чтобы обеспечить свою безопасность
При разделе наследства шесть лет назад ни один из братьев и сестёр Максима не хотел брать отцовское охотничье ружьё с серебряным прикладом, однако в этом году участившиеся нападения, кражи со взломом и общее «одичание» общества убедили мужчину в необходимости вооружаться, пишет Le Figaro. Чтобы получить право владеть огнестрельным оружием, этот учитель решил поучить разрешение на охоту. Как и всем владельцам оружия во Франции, которых насчитывается около 5 млн, отныне ему придётся зарегистрироваться на защищённом онлайн-портале. Этот новый цифровой инструмент, призванный облегчить процесс использования оружия и повысить отслеживаемость арсеналов, начнёт функционировать с февраля.
Максим, преподаватель предпенсионного возраста, «совсем не в восторге» от этой необходимости. «Но доверие, которое я испытываю к государству в деле защиты меня самого и моей семьи, серьёзно пошатнулось», — признаётся он. По словам мужчины, судебная система в стране не работает, а преступники выходят на свободу слишком быстро. «Теперь необходимо, чтобы закон был на стороне жертв: я не говорю, что нужно вершить правосудие самостоятельно, но не следует наказывать человека, который защищался от нападения», — настаивает он. Свою жену Максим также планирует научить обращаться с ружьём, однако для начала намерен принять все меры, чтобы стрелять в грабителя не пришлось.
Та же готовность обезопасить себя видна в доме Мари-Элен, которая живёт одна в самом центре городка Л'Эро. После того как в период карантина полиция позвонила к ней в дверь, чтобы предупредить о мужчине, бродившем возле её ворот, она перенесла два охотничьих ружья своего покойного мужа из погреба в сейф рядом с кроватью. При этом полицейские посоветовали вдове не стрелять в случае, если мужчина проникнет во двор. «У вас будет больше проблем, чем у преступника», — предупредили стражи порядка.
Как передаёт издание, Франция является «одной из самых вооружённых стран ЕС». Здесь зарегистрировано наибольшее число охотников — 1,2 млн человек, практикующих охоту из примерно 4 млн, имеющих лицензию, хотя их число и сократилось вдвое с 1976 года. Лицензией на спортивную стрельбу располагают 228 221 человек: после терактов 2015 года число членов Французской федерации стрельбы «неуклонно растёт». До введения мер регулирования 1995 года во Франции продавалось 300 тыс. единиц оружия в год, сегодня их число сократилось до 80 тыс. Исследовательский проект Института высших международных исследований и развития в Женеве выявил более 12 млн единиц оружия, находящихся в руках гражданских лиц во Франции.
Активисты Ассоциации за восстановление права на ношение оружия для гражданских лиц называют существующую политику французских властей «гоплофобией» — иррациональным страхом при одном только упоминании оружия, тогда как «нормальный человек опасается того, кто его носит». На их странице в Facebook насчитывается более 45 тыс. подписчиков — в три раза больше, чем пять лет назад, — выступающих за право на самооборону и ношение оружия для «ответственных граждан». С пистолетом «мы больше не жертвы, а субъекты нашей безопасности», настаивают они.
Уроженец заморского департамента Майотта и студент бизнес-школы в континентальной Франции Фуад присоединился к ассоциации несколько месяцев назад. «Нелегальная иммиграция, кражи, конкурирующие банды, перекрывающие дороги, я очень боюсь за свою семью, которая осталась в Майотте»,— говорит он.
Любитель спортивной стрельбы Тедди тренируется раз в неделю, «а не три раза в год, как средний полицейский». При этом он готов был бы достать оружие «только в ситуации риска, чтобы остановить преступление». «Одного из моих коллег избили почти до смерти за то, что он попросил молодого человека надеть маску», — рассказывает этот парижский медбрат, также состоящий в ассоциации за право ношения оружия. «Нам предсказывают, что это будет Дикий Запад? Но как вы назовёте страну, где вас могут зарезать за парковочное место, «косой взляд» или коротковатую юбку?» — замечает он.
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