Le Figaro: «государству доверия нет» — всё больше французов приобретают оружие, чтобы обеспечить свою безопасность

В последний год проблемы с разгулом преступности и нелегальной иммиграции заставили многих французов задуматься о приобретении оружия, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, из-за действующих в стране ограничений для получения этого права многим приходится получать лицензию охотника или члена клуба спортивной стрельбы. При этом за последние годы сильно выросло число активистов, выступающих за возвращение гражданам права на свободное ношение оружия, отмечает газета.

При разделе наследства шесть лет назад ни один из братьев и сестёр Максима не хотел брать отцовское охотничье ружьё с серебряным прикладом, однако в этом году участившиеся нападения, кражи со взломом и общее «одичание» общества убедили мужчину в необходимости вооружаться, пишет Le Figaro. Чтобы получить право владеть огнестрельным оружием, этот учитель решил поучить разрешение на охоту. Как и всем владельцам оружия во Франции, которых насчитывается около 5 млн, отныне ему придётся зарегистрироваться на защищённом онлайн-портале. Этот новый цифровой инструмент, призванный облегчить процесс использования оружия и повысить отслеживаемость арсеналов, начнёт функционировать с февраля.

Максим, преподаватель предпенсионного возраста, «совсем не в восторге» от этой необходимости. «Но доверие, которое я испытываю к государству в деле защиты меня самого и моей семьи, серьёзно пошатнулось», — признаётся он. По словам мужчины, судебная система в стране не работает, а преступники выходят на свободу слишком быстро. «Теперь необходимо, чтобы закон был на стороне жертв: я не говорю, что нужно вершить правосудие самостоятельно, но не следует наказывать человека, который защищался от нападения», — настаивает он. Свою жену Максим также планирует научить обращаться с ружьём, однако для начала намерен принять все меры, чтобы стрелять в грабителя не пришлось.

Та же готовность обезопасить себя видна в доме Мари-Элен, которая живёт одна в самом центре городка Л'Эро. После того как в период карантина полиция позвонила к ней в дверь, чтобы предупредить о мужчине, бродившем возле её ворот, она перенесла два охотничьих ружья своего покойного мужа из погреба в сейф рядом с кроватью. При этом полицейские посоветовали вдове не стрелять в случае, если мужчина проникнет во двор. «У вас будет больше проблем, чем у преступника», — предупредили стражи порядка.

Как передаёт издание, Франция является «одной из самых вооружённых стран ЕС». Здесь зарегистрировано наибольшее число охотников — 1,2 млн человек, практикующих охоту из примерно 4 млн, имеющих лицензию, хотя их число и сократилось вдвое с 1976 года. Лицензией на спортивную стрельбу располагают 228 221 человек: после терактов 2015 года число членов Французской федерации стрельбы «неуклонно растёт». До введения мер регулирования 1995 года во Франции продавалось 300 тыс. единиц оружия в год, сегодня их число сократилось до 80 тыс. Исследовательский проект Института высших международных исследований и развития в Женеве выявил более 12 млн единиц оружия, находящихся в руках гражданских лиц во Франции.

Активисты Ассоциации за восстановление права на ношение оружия для гражданских лиц называют существующую политику французских властей «гоплофобией» — иррациональным страхом при одном только упоминании оружия, тогда как «нормальный человек опасается того, кто его носит». На их странице в Facebook насчитывается более 45 тыс. подписчиков — в три раза больше, чем пять лет назад, — выступающих за право на самооборону и ношение оружия для «ответственных граждан». С пистолетом «мы больше не жертвы, а субъекты нашей безопасности», настаивают они.

Уроженец заморского департамента Майотта и студент бизнес-школы в континентальной Франции Фуад присоединился к ассоциации несколько месяцев назад. «Нелегальная иммиграция, кражи, конкурирующие банды, перекрывающие дороги, я очень боюсь за свою семью, которая осталась в Майотте»,— говорит он.

Любитель спортивной стрельбы Тедди тренируется раз в неделю, «а не три раза в год, как средний полицейский». При этом он готов был бы достать оружие «только в ситуации риска, чтобы остановить преступление». «Одного из моих коллег избили почти до смерти за то, что он попросил молодого человека надеть маску», — рассказывает этот парижский медбрат, также состоящий в ассоциации за право ношения оружия. «Нам предсказывают, что это будет Дикий Запад? Но как вы назовёте страну, где вас могут зарезать за парковочное место, «косой взляд» или коротковатую юбку?» — замечает он.