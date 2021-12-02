Le Figaro: «это уже не работа, а жизнь» — во Франции полицейские не чувствуют себя в безопасности даже дома

«Правоохранительные органы всё чаще становятся мишенями для актов агрессии», — цитирует Le Figaro заявление министра внутренних дел Жеральда Дарманена, сделанное в мае прошлого года. Как отмечает издание, эта констатация основывается на «ошеломляющих цифрах»: в 2019 году 6760 полицейских получили ранения во время исполнения служебных обязанностей, притом что в 2004 году их было 3842.

Принимая во внимание их обязанности, логично, что полицейские подвергаются опасности, и эта доля риска, связанного с профессией, учитывается и принимается многими из них, пишет газета. Вместе с тем многие сотрудники полиции в течение некоторого времени наблюдают обострение агрессии в свой адрес — ненависть, выходящую за рамки их профессиональных обязанностей. «На нас теперь нападают не за то, что мы делаем, а за то, кем мы являемся», — отмечает полицейский из Эссона.

Первым признаком изменения природы агрессии стали надписи с угрозами в адрес правоохранителей. Хотя это явление не ново, новости регулярно показывают, что оно набирает обороты, отмечает издание. «Сегодня хулиганам легче идентифицировать полицейских, чем полицейским хулиганов», — беспокоится один из профсоюзных активистов, которому доводилось находить уличные надписи с угрозами, в которых упоминались имена и фамилии полицейских. — Всего за несколько кликов они могут узнать, кто мы такие, и быстро узнать, где мы живём».

«В наши дни полицейские живут скрытно, это реальность. Для некоторых ношение маски — это благословение, — констатирует представитель полицейского профсоюза Unité SGP police-Force-Ouvrière Линда Кеббаб. — У этих парней есть наши имена, адреса, они делятся нашими фотографиями и фотографиями наших семей в социальных сетях».

При этом угрозы в адрес правоохранителей регулярно исполняются. Об этом свидетельствует нападение на полицейского в штатском 2 ноября этого года, после того как его «узнали» четыре человека. 26-летний страж порядка был схвачен и избит в поезде, когда возвращался домой. Совсем недавно около семи полицейских в штатском были избиты цепями, бутылками и замками десятком торговцев крэком в Париже 25 ноября. Причиной нападения вновь послужила профессия жертв.

«Это больше не работа, это жизнь, — жалуется один из членов парижской бригады по борьбе с преступностью. — Мы больше не говорим нашим детям, что мы полицейские. Мой десятилетний сын не хвастается перед своими младшими товарищами, рассказывая о профессии своего отца».

По мнению независимого журналиста и писателя Фредерика Плокена, «табу» нападения на полицейских было нарушено. На его взгляд, двойное убийство четы полицейских в собственном доме в Маньянвилле в 2016 году «открыло двери» для насилия, которому подвергаются полицейские сегодня.

В связи с этой тревожной ситуацией в августе 2020 года была введена мера для поддержки полицейских в виде платформы для обращений. Сотрудники полиции могут обращаться за консультациями, юридической или психологической помощью, а в самых серьёзных ситуациях просить перевода. За четыре месяца ею воспользовались около 750 полицейских. Также была создана платформа для реагирования на растущее число самоубийств среди сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что с начала этого года 27 полицейских покончили с собой. Кроме того, согласно исследованию, проведённому в июне, 24% полицейских уже признавались в суицидальных мыслях.