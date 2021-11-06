Le Figaro: французские полицейские всё чаще получают смертельные угрозы

В последнее время во Франции всё чаще появляются уличные надписи с угрозами в адрес полицейских, пишет Le Figaro. Как сообщает газета, нередко эти надписи появляются на зданиях, где живут полицейские, содержат их имена и личные данные. Сами стражи порядка связывают всплеск угроз в свой адрес с борьбой против незаконного оборота наркотиков в стране.

Оскорбления, смертельные угрозы и даже призывы к убийствам и изнасилованиям — в последнее время уличные надписи, направленные против полицейских, «распространяются как сорняки» по всей Франции, пишет Le Figaro. Хотя это явление не ново, почти ежедневные новости об угрозах полицейским показывают, что оно набирает обороты, отмечает газета, добавляя, что это подтверждают несколько опрошенных журналистами полицейских. Правоохранители подозревают, что этот рост объясняется войной, которую ведёт государство против незаконного оборота наркотиков.

С другой стороны, новшеством стал тот факт, что полицейские всё чаще подвергаются угрозам в личной жизни. «Сегодня хулиганам легче идентифицировать полицейских, чем наоборот, — беспокоится один из профсоюзных активистов, обнаруживший в Винье уличные надписи, в нескольких из которых упоминались имена и фамилии полицейских. — Всего за несколько кликов они могут узнать, кто мы такие, и быстро определить, где мы живём». «У меня есть коллега, который подал заявку на перевод после того, как фасад его дома был полностью исписан совершенно определёнными угрозами смерти. При этом он живёт в пригороде в 40 километрах от Парижа», — рассказывает один из парижских полицейских.

«Больше нет разделения между профессиональной и личной жизнью, — с сожалением констатирует представитель профсоюза сотрудников полиции Unité SGP police-Force-Ouvrière Линда Кеббаб. — У этих парней есть наши имена, адреса, они делятся нашими фотографиями и фотографиями наших семей в социальных сетях». А иногда их пишут прямо в вестибюлях зданий, как в Эпине-сюр-Сен в апреле прошлого года, добавляет газета.

После обнаружения этих надписей регулярно подаются заявления в правоохранительные органы, однако этот шаг носит скорее символичный характер, поскольку идентифицировать авторов удаётся крайне редко.

Как напоминает газета, согласно закону, «нанесение надписей, знаков или рисунков без предварительного разрешения на фасадах, транспортных средствах, дорогах общего пользования, а также на уличном имуществе наказывается штрафом в размере 3750 евро или общественными работами в случае нанесения незначительного ущерба». В случаях, когда содержание сообщений представляет собой клевету, публичное оскорбление, провокацию с целью дискриминации, ненависти или насилия, суд может назначить наказание в виде трёхлетнего тюремного заключения и штрафа в размере €45 тыс. в отношении лица, угрожавшего другому лицу смертью. Если эта угроза сопровождается указанием о выполнении условия, наказание увеличивается до пяти лет лишения свободы и штрафа в размере €75 тыс. Такое же наказание предусмотрено для тех, кто угрожает смертью полицейским, жандармам или лицам, занимающим государственный пост. Наконец, «использование угроз, насилия или совершения любого другого акта запугивания с целью заставить какое-либо лицо выполнить или воздержаться от выполнения какого-либо действия, связанного с его обязанностями, назначениями или должностью», наказывается десятилетним тюремным заключением и штрафом в размере €150 тыс.