Le Figaro: в шести французских городах для борьбы с наркотрафиком начали штрафовать сквоттеров

В Ренне, Кретёе, Фуа, Лилле, Марселе и Реймсе в качестве эксперимента ввели фиксированные штрафы за незаконное проживание на чужой территории — в следующем году новые меры распространятся на всю территорию Франции, сообщает Le Figaro. Такое наказание для сквоттеров должно избавить жителей от непрошеных соседей в местах общего пользования, очистить пути эвакуации в случае пожара и, как надеются в МВД, помочь в борьбе с наркотрафиком.

Со вторника 19 октября в Ренне, Кретёе, Фуа, Лилле, Марселе и Реймсе в экспериментальном режиме вводятся фиксированные штрафы, которыми могут облагать сквоттеров, пишет Le Figaro. В начале 2022 года власти планируют расширить действие этой меры на всю страну.

Ранее в сентябре об этой мере объявил прокурор Ренна, напоминает издание. По его словам, она позволит силам правопорядка наказывать за «незаконный захват общей части многоквартирного дома» напрямую штрафом без судебного процесса.

Как указано на сайте Министерства внутренних дел, одно из новых наказаний направлено на «людей, которые сообща занимают места общего пользования и умышленно перекрывают доступ или свободу передвижения людей или препятствуют нормальному функционированию средств обеспечения безопасности и охраны (противопожарных дверей, огнетушителей, систем дымоудаления)». В зависимости от сроков, когда правонарушитель оплачивает штраф, фиксированная сумма в €200 может уменьшаться до €150 или увеличиваться до €400.

Второе экспериментальное взыскание налагается в случае «незаконного размещения на чужой территории с целью сделать её своим жилищем, пусть даже временным, на общей территории или находящейся в любой другой собственности, не имея при этом возможности доказать разрешение (на её использование. — ИноТВ)». При таком правонарушении придётся заплатить сумму €500, которая также уменьшается до €400 или увеличивается до €1000 в зависимости от сроков.

Французская газета напоминает, что в мае министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о введении нового штрафа для сквоттеров в вестибюлях многоэтажек в рамках борьбы с наркотрафиком. На законодательном уровне такое наказание одобрили ещё в марте 2019 года наряду со штрафом за курение марихуаны, однако оно до этого дня не вступало в силу. Что касается санкций за употребление наркотиков, прокуратура Ренна доложила о составлении протокола о 95 921 случае за год. Обжаловали наказание 3% нарушителей, а 47,5% оплатили штраф на месте, пишет Le Figaro.