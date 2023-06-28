CBC: «становятся распространённее» — канадская полиция изъяла десятки единиц оружия, напечатанных на 3D-принтерах

Правоохранительные органы Канады провели масштабную операцию по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия. В результате этого «общенационального усилия» они арестовали 45 человек и изъяли в общей сложности 52 3D-принтера, которые среди прочего использовались для создания пистолетных рамок, глушителей и обойм, передаёт CBC.

Полиция Калгари обнародовала подробности конфискации нескольких единиц огнестрельного оружия. Всё это является частью скоординированных общенациональных усилий по борьбе с людьми, связанными с производством напечатанного на 3D-принтерах огнестрельного оружия.

С нами на связи корреспондент CBC Сара Галашан, которая сообщит нам подробности. Итак, Сара, что нам известно?

САРА ГАЛАШАН, корреспондент CBC: Что ж, Хиллари, речь идёт не только о конфискации пистолетов, но и о средствах для их изготовления. Полиция Калгари сообщила, что в прошлый вторник в результате обыска четырёх разных домов были изъяты три 3D-принтера, пластиковые нити для них, семь пистолетных рамок и одно полностью готовое огнестрельное оружие, напечатанные на 3D-принтере. И всё это оказалось среди предметов, которые, как я сказала, конфисковали на прошлой неделе.

Три из этих чётырёх домов находятся в городе Калгари, один — в районе Лэнгдон, расположенном недалеко от Калгари. Кроме того, они (полицейские. — ИноТВ) изъяли пять винтовок, три страйкбольных оружия, несколько патронов разных типов и 1,3 килограмма кокаина.

Полиция Калгари выступила с заявлением по этому поводу. Среди прочего в нём говорится, что с прошлого года огнестрельное оружие, напечатанное на 3D-принтере, стало в городе более распространённым. «Посредством целенаправленного применения полномочий мы постоянно работаем над выявлением лиц, причастных к незаконному производству огнестрельного оружия, и привлечением их к ответственности». Хиллари?

Сара, насколько большой проблемой это стало для страны в целом?

САРА ГАЛАШАН: Что ж, как я говорила, пресс-релиз, пришедший из Калгари сегодня, касался обысков, произошедших в прошлый вторник. Они были частью гораздо более масштабной операции, которая проводилась по всей стране.

По данным объединённой группы по борьбе с незаконным оборотом оружия, базирующейся в Монреале, все конфискации происходят в крупных городах большинства провинций. В операции участвуют все провинции, за исключением дальневосточных регионов Канады, таких как Ньюфаундленд и Остров Принца Эдуарда, а также областей крайнего севера, включая Юкон и северо-западных территорий.

Но в других местах страны в целом провели обыски на 64 объектах недвижимости. Эти меры привели к 45 арестам и изъятию в общей сложности 52 3D-принтеров, связанных с производством 71 пистолета, двух длинноствольных ружей, 176 рамок, 63 глушителей и 32 обойм.

Итак, Хиллари, эти данные позволяют получить представление о масштабах проблемы, с которой сталкиваются правоохранительные органы по всей стране, когда дело касается не только оружия, пистолетов, длинноствольного оружия на улицах, но и компонента, который способствует их производству. Так что это своего рода дополнительный слой. И, как я уже сказала, эта операция была общенациональным усилием, просто полиция Калгари предоставила нам больше подробностей о том, что именно произошло в этом городе.

Сара, спасибо за информацию. С последними подробностями для нас была корреспондент CBC Сара Галашан.

Дата выхода в эфир 27 июня 2023 года.