NBC: «пистолеты-призраки» — в США растёт применение самодельного оружия

В Соединённых Штатах набирают популярность так называемые пистолеты-призраки. Это легко собираемое огнестрельное оружие, которое всё чаще фигурирует в криминальной хронике, можно приобрести без удостоверения личности или каких-либо проверок, передаёт NBC News.

Это пистолет-призрак. Для его покупки не потребовалось никакой проверки, потому что он был собран из абсолютно легального предварительно упакованного комплекта, а затем всего за час превращён в работающее огнестрельное оружие.

ПЕРВЫЙ РЕПОРТАЖ: Незаконная продажа пистолета-призрака пошла не так и закончилась смертельным исходом.

ВТОРОЙ РЕПОРТАЖ: 16-летний школьник застрелил двух одноклассников. Правоохранительные органы сообщили NBC News, что оружие могло быть пистолетом-призраком.

ТРЕТИЙ РЕПОРТАЖ: Огнестрельное оружие, которое служит доказательством, описывают как «80-процентник» — пистолет-призрак.

В прошлом году полицейское управление Филадельфии изъяло 571 единицу самодельного оружия. Это в пять раз больше, чем в 2019-м. Продажа этих комплектов не регулируется в 40 штатах, и именно поэтому мы смогли посетить эту оружейную выставку за пределами Филадельфии. Мы отправились туда со скрытой камерой, чтобы показать, насколько просто купить подобный набор.

ПРОДАВЕЦ: Или вы можете забрать его сегодня.

ЖУРНАЛИСТ: И вам ничего от меня не потребуется, так?

ПРОДАВЕЦ: Деньги.

ЖУРНАЛИСТ: Деньги?

ПРОДАВЕЦ: Ага.

ЖУРНАЛИСТ: Но не удостоверение личности или что-нибудь в этом роде? Проверку проходить не надо?

ПРОДАВЕЦ: Нет!

ВОН ХИЛЛИАРД, корреспондент NBC News: Вы видите, что спрос на ваши поставки растёт?

ДЖОРДАН МОНРО, поставщик комплектов оружий-призраков: Да, у всей индустрии дела пошли в гору.

Когда мы покидали шоу, мы разыскали Джордана Монро, крупного поставщика комплектов оружий-призраков в Пенсильвании.

ВОН ХИЛЛИАРД: В настоящий момент вы соблюдаете законы?

ДЖОРДАН МОНРО: Да. На 100 процентов.

ВОН ХИЛЛИАРД: Продажа этих комплектов только за наличные не противоречит правилам?

ДЖОРДАН МОНРО: Ага. Это всё равно что купить шезлонг в Walmart. Вы можете купить шезлонг за наличные.

ДЖОШ ШАПИРО, генеральный прокурор Пенсильвании: (Показывает рамку со спусковой скобой.) С этого начинается пистолет-призрак!

Генеральный прокурор Пенсильвании Джош Шапиро пытается добиться, чтобы комплекты пистолетов-призраков классифицировались как огнестрельное оружие. В результате людям придётся проходить проверку для их получения.

ВОН ХИЛЛИАРД: У вас есть хотя бы предварительные данные о том, сколько их (пистолетов-призраков. — ИноТВ) на улицах?

ДЖОШ ШАПИРО: Я думаю, это практически невозможно узнать в настоящий момент. Нам нужен ответ на федеральном уровне.

Но нет никаких признаков того, что на Капитолийском холме собираются принять подобный закон. Тем не менее администрация Байдена работает над формализацией новых правил, которые помогут сдержать распространение.

ДЖОШ ШАПИРО: К оружию-призраку следует относиться точно так же, как к обычному огнестрельному оружию.

Две недели спустя мы вернулись в Пенсильванию и встретились со специальными агентами из офиса генпрокурора. Они согласились использовать набор, который мы купили на выставке, и сделать из него пистолет-призрак.

Мы не будем показывать вам все этапы сборки, но агентам потребовалось чуть-чуть посверлить, поработать наждачной бумагой и немного постучать молотком. В результате чуть более чем через час у них получилось готовое к применению огнестрельное оружие. Легко собираемое огнестрельное оружие, существование которого невозможно отследить на наших улицах.

Вон Хиллиард, NBC News.

Дата выхода в эфир 21 марта 2022 года.