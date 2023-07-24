Fox News: незаконные заселения в дома стали головной болью для жителей Флориды

Проблема со сквоттерами наблюдается по всей Америке, но наиболее остро она стоит в округе Брауард, штат Флорида, где даже создали специальный отдел для её решения. Пользуясь неэффективностью судебной системы, нарушители не только выносят всё ценное из чужих домов, но и живут там, прикрываюсь поддельными документами о праве на собственность или аренде, сообщает Fox News.

ЛОУРЕНС ДЖОНС, ведущий Fox News: Рады видеть вас снова на нашей программе Cross Country. Итак, сквоттеры захватывают жильё. Мы наблюдали подобные картины по всей стране. А на этой неделе мы побывали в округе Брауард, штат Флорида. Проблема здесь настолько серьёзная, что команда следователей создала специальное подразделение для борьбы с людьми, (нелегально живущих в чужих домах. — ИноТВ), и у него полно работы.

Только в этом году группа по борьбе с преступлениями против собственности отработала 160 дел. В том числе недавно она арестовала группу из 10 сквоттеров, которые, по словам властей, нанесли дому в Форт-Лодердейле ущерб — только вдумайтесь! — в миллион долларов. Я посетил это участок с одним из следователей. Давайте посмотрим.

(репортаж из Флориды.)

ЛОУРЕНС ДЖОНС: И я уверен, что они (сквоттеры. — ИноТВ) наносят огромный ущерб, пока находятся внутри.

МАЙК ФИСТЕН, следователь отдела по борьбе с преступлениями против собственности: Это был прекрасный дом. Его разрушили, и внутри он кишит… я был там, когда беседовал с ним (одним из сквоттеров. — ИноТВ), и увидел, как там ползают тараканы.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Боже правый!

МАЙК ФИСТЕН: Ага. Они фактически разрушили дом. Бассейн уничтожили. Над ним был навес от солнца, но насос не работает уже два года. Так что можно только представить…

Взгляните сюда. Они воровали электричество, напрямую подключившись к опоре. Они сняли счётчик. Противопожарная система сломана. Удивительно, что это место до сих пор не сгорело.

Следователь Майк Фистен работает в отделе по расследованию преступлений против собственности округа Брауард. Подразделение сформировали в прошлом году исключительно для того, чтобы заниматься подобными делами.

МАЙК ФИСТЕН: Банда, которая здесь обитала, заняла ещё 12 других домов. И затем люди, связанные с этим делом, вселились в некоторые из них. Так что они незаконно проживали не только здесь, но и в других домах, из которых мы не могли их выставить.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Я уверен, что наши зрители смотрят на происходящее и задаются вопросом, почему люди сами не могли просто войти и выгнать их?

МАЙК ФИСТЕН: Полиция не позволит им это сделать. Как только человек заселяется в дом, и у него на руках есть документ на право собственности или договор аренды, то все (правоохранительные органы. — ИноТВ) занимают позицию, что речь идёт о гражданском деле.

И, как я говорил, только когда мы начали рассматривать эти дела и заявили: «Нет, это преступление». Мы сразу заходим в дома, предъявляем обвинения и выгоняем их (сквоттеров — ИноТВ). Иногда появляется владелец, который сам выставляет их вон.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: У них (владельцев. — ИноТВ) самих могут возникнуть проблемы с законом, верно?

МАЙК ФИСТЕН: Конечно, ведь их могут обвинить в физическом насилии.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Насколько легко создать эти фальшивые документы, которые суд в некоторых случаях признаёт?

МАЙК ФИСТЕН: Суды настолько завалены делами об арестах заложенного имущества и выселениях, что просто автоматически их одобряет.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Скажем, я уезжаю в отпуск на две недели или покидаю Флориду на два месяца, как делают многие жители штата. Я возвращаюсь и обнаруживаю, что в моём доме кто-то живёт по фальшивому документу об аренде. Насколько часто такое происходит?

МАЙК ФИСТЕН: Довольно часто. Более того, в нашем первом деле владелец как раз вернулся из отпуска. Они (сквоттеры. — ИноТВ) заселились в дом по поддельному документам на право собственности и договоре аренды, а затем впустили его.

Владелец пришёл домой, когда они там жили. Они уже вынесли его компьютеры и телевизоры. Они украли около $15 тыс наличными, взломав сейф. И тогда никто ничего не хотел делать, потому что у них был документ на право собственности.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Нам сообщили, что неподалёку живут сквоттеры. Мы надеемся, что сможем поговорить с ними, расспросить их о том, как они сюда попали и как долго планируют оставаться. Есть подозрения, что на одного из этих парней выписан ордер на арест. Если этот парень появится, то им займутся сотрудники правоохранительных органов, которые уже находятся здесь. Их предупредят, и они возьмут его под стражу. Но посмотрим, ответит ли нам кто-нибудь.

(съёмочная группа подходит к подозрительному дому.)

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Здравствуйте. Мы просто хотели поговорить с вами, ребята. Как долго вы все здесь живёте?

ЖЕНЩИНА: С 5-го марта.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: С 5-го марта? У вас сейчас есть договор аренды?

ЖЕНЩИНА: Да.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Неужели? Но это место на самом деле принадлежит банку. Вас, ребята, обвиняют в том, что вы живёте здесь незаконно.

ЖЕНЩИНА: Нет.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: У кого вы купили этот участок?

ЖЕНЩИНА: Мы не покупали его, а арендовали.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: У кого вы его арендовали?

ЖЕНЩИНА: У человека… что вообще происходит?

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Я просто хотел поговорить. В сообществе много сквоттеров, и нам дали наводку, что это место на самом деле принадлежит банку, и вы, ребята живёте в нём незаконно.

ЖЕНЩИНА: Банк им не владеет. Им владеют Мэри Майзер и её сын. Они приезжали сюда из Нью-Йорка и говорили с нами.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: У вас есть договор аренды?

ЖЕНЩИНА: Да.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Вы не возражаете, если я на него взгляну?

ЖЕНЩИНА: Возражаю. И кто вы вообще такой?

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Я Лоуренс Джонсон из Fox News.

ЖЕНЩИНА: Что? С чего это я должна вам отвечать?

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Вы не должны.

ЖЕНЩИНА: Хорошего дня, сэр.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Спасибо, мэм.

Оперативная группа заявляет, что женщина (Мэри Майзер. — ИноТВ), о которой она говорит, умерла, а недвижимость принадлежит банку.

(конец репортажа.)

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Безумие какое-то!

Дата публикации 23 июля 2023 года.