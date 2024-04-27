«Костяк ВСУ под угрозой»: CBС рассказал, что ждёт Украину после падения Часова Яра

До войны этот город был лишь точкой на карте. Но сейчас Часов Яр имеет огромное значение, сообщает CBC. Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере. А в этих городах находятся войска, составляющие костяк ВСУ, отмечается в репортаже.

ЭНДРЮ ЧАНГ, журналист CBC: Хочу показать вам кое-что. Перед вами видеозапись, снятая с беспилотника в инфракрасном режиме и опубликованная в сети украинской 67-й отдельной механизированной бригадой. Белые точки — движущиеся российские транспортные средства. Это запись атаки, которая произошла ранее в этом месяце. Так вот, эксперты сейчас говорят, что здесь демонстрируется ключевая уязвимость Украины.

РАЙЛИ БЕЙЛИ, аналитик по вопросам России в Институте изучения войны:

Обычно Украина располагает достаточным количеством артиллерийских снарядов и других боеприпасов, чтобы нанести несколько ударов по одному транспортному средству, разрушить строй колонны, а затем бить по одному транспортному средству за другим, мешая их продвижению. На этой видеозаписи украинским силам не удаётся этого сделать.

ЭНДРЮ ЧАНГ: Украине отчаянно не хватает боеприпасов, пуль, артиллерийских снарядов. Этот российский транспорт направлялся в крохотный городок под названием Часов Яр, находящийся к западу от разрушенного Бахмута, прямо на границе с огромной территорией, которая теперь находится под контролем России. До войны этот город был лишь точкой на карте. Здесь проживало 12 тысяч человек. Ключевая отрасль — производство бетона и кирпича. Сейчас находящийся на линии фронта Часов Яр и сам выглядит как куча бетона и кирпича.

ВЕДУЩАЯ WION: Следующая большая цель Москвы — захват украинского города Часов Яр.

ЖУРНАЛИСТКА (За кадром.): Часов Яр используется силами ВСУ в качестве пункта перегруппировки и передовой артиллерийской базы.

ЭНДРЮ ЧАНГ: И Украина, и Россия отчаянно хотят контролировать этот кусок земли. И сейчас я объясню почему. С географической точки зрения этот район важен по двум причинам. Во-первых, подумайте о городе Часов Яр как о (логистическом) центре. Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере.

РАЙЛИ БЕЙЛИ: Это крупные города, которые составляют костяк украинской обороны в Донецкой области.

ЭНДРЮ ЧАНГ: Захват города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе.

КИР ДЖАЙЛС, специалист по российской военной сфере: Захват Часова Яра предоставит России больший доступ к этим городам. Контроль над этим логистическим центром не только позволит им продвинуться вперед, но также предоставит более удобный плацдарм для нанесения артиллерийских ударов.





РАДЖАН МЕНОН, директор программы «Большая стратегия» аналитического центра Defense Priorities: Если эти города падут — я не говорю, что так и будет, но Часов Яр делает их гораздо более уязвимыми, — то российские силы получат возможность для наступления в западном направлении.

ЭНДРЮ ЧАНГ: Кроме того, Часов Яр будет очень сложно отбить обратно. Я покажу вам почему. У меня на экране карта Украины, составленная базирующимся в Вашингтоне аналитическим центром «Институт изучения войны». Территория, окрашенная красным, на юге и востоке страны — это район, находящийся под контролем России. Если приблизить эту часть карты, мы сможем увидеть город Часов Яр — он находится прямо на линии фронта. На первый взгляд похоже на любую другую часть страны, но, если приблизить и повернуть, открывается вот такой топографический вид. Должен отметить, что перепады высот немного преувеличены для наглядности, но важно то, что Часов Яр находится на возвышенности. Если вы контролируете этот город, то обладаете обзором, по сути, во всех направлениях — будь то в сторону российских сил или украинских.