«Костяк ВСУ под угрозой»: CBС рассказал, что ждёт Украину после падения Часова Яра

До войны этот город был лишь точкой на карте. Но сейчас Часов Яр имеет огромное значение, сообщает CBC. Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере. А в этих городах находятся войска, составляющие костяк ВСУ, отмечается в репортаже.
ЭНДРЮ ЧАНГ, журналист CBC: Хочу показать вам кое-что. Перед вами видеозапись, снятая с беспилотника в инфракрасном режиме и опубликованная в сети украинской 67-й отдельной механизированной бригадой. Белые точки — движущиеся российские транспортные средства. Это запись атаки, которая произошла ранее в этом месяце. Так вот, эксперты сейчас говорят, что здесь демонстрируется ключевая уязвимость Украины.
РАЙЛИ БЕЙЛИ, аналитик по вопросам России в Институте изучения войны:
Обычно Украина располагает достаточным количеством артиллерийских снарядов и других боеприпасов, чтобы нанести несколько ударов по одному транспортному средству, разрушить строй колонны, а затем бить по одному транспортному средству за другим, мешая их продвижению. На этой видеозаписи украинским силам не удаётся этого сделать.
ЭНДРЮ ЧАНГ: Украине отчаянно не хватает боеприпасов, пуль, артиллерийских снарядов. Этот российский транспорт направлялся в крохотный городок под названием Часов Яр, находящийся к западу от разрушенного Бахмута, прямо на границе с огромной территорией, которая теперь находится под контролем России. До войны этот город был лишь точкой на карте. Здесь проживало 12 тысяч человек. Ключевая отрасль — производство бетона и кирпича. Сейчас находящийся на линии фронта Часов Яр и сам выглядит как куча бетона и кирпича.
ВЕДУЩАЯ WION: Следующая большая цель Москвы — захват украинского города Часов Яр.
ЖУРНАЛИСТКА (За кадром.): Часов Яр используется силами ВСУ в качестве пункта перегруппировки и передовой артиллерийской базы.
ЭНДРЮ ЧАНГ: И Украина, и Россия отчаянно хотят контролировать этот кусок земли. И сейчас я объясню почему. С географической точки зрения этот район важен по двум причинам. Во-первых, подумайте о городе Часов Яр как о (логистическом) центре. Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере.
РАЙЛИ БЕЙЛИ: Это крупные города, которые составляют костяк украинской обороны в Донецкой области.
ЭНДРЮ ЧАНГ: Захват города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе.
КИР ДЖАЙЛС, специалист по российской военной сфере: Захват Часова Яра предоставит России больший доступ к этим городам. Контроль над этим логистическим центром не только позволит им продвинуться вперед, но также предоставит более удобный плацдарм для нанесения артиллерийских ударов.
РАДЖАН МЕНОН, директор программы «Большая стратегия» аналитического центра Defense Priorities: Если эти города падут — я не говорю, что так и будет, но Часов Яр делает их гораздо более уязвимыми, — то российские силы получат возможность для наступления в западном направлении.
ЭНДРЮ ЧАНГ: Кроме того, Часов Яр будет очень сложно отбить обратно. Я покажу вам почему. У меня на экране карта Украины, составленная базирующимся в Вашингтоне аналитическим центром «Институт изучения войны». Территория, окрашенная красным, на юге и востоке страны — это район, находящийся под контролем России. Если приблизить эту часть карты, мы сможем увидеть город Часов Яр — он находится прямо на линии фронта. На первый взгляд похоже на любую другую часть страны, но, если приблизить и повернуть, открывается вот такой топографический вид. Должен отметить, что перепады высот немного преувеличены для наглядности, но важно то, что Часов Яр находится на возвышенности. Если вы контролируете этот город, то обладаете обзором, по сути, во всех направлениях — будь то в сторону российских сил или украинских.
Буквально через несколько месяцев после начала российского вторжения на Украину Часов Яр подвергся обстрелу. В результате удара по жилому дому погибли десятки человек. В тот же день российский ракетный обстрел уничтожил единственную железнодорожную станцию в городе. Мэр к тому моменту уже давно покинул город. И сегодня, хотя в Часовом Яре ещё остаются жители, в основном пожилые люди, отказывающиеся покидать свои дома, город больше похож на зону военных действий.
Здания здесь претерпели разрушения, подвалы превратились в бункеры. Согласно британской разведке, российские ВВС сбрасывают на Часов Яр по 20-30 боеприпасов ежедневно. Су-25 и Су-34 вооружены планирующими бомбами, у которых есть выдвигающиеся крылья, позволяющие им, собственно, планировать — порою десятки километров — для нанесения удара по цели. И Украина испытывает серьёзные сложности с обороной, её войска вымотаны...
ЧЕЛОВЕК В КАМУФЛЯЖЕ: Нам нужны крупные пополнения. Многие люди устали здесь...
ЭНДРЮ ЧАНГ: Запасы истощаются...
РАДЖАН МЕНОН: У них огромный дефицит — на каждый артиллерийский снаряд, который выпускают украинцы, Россия может выпустить по семь-десять снарядов.
РАЙЛИ БЕЙЛИ: Мы видели уйму видео, где российская тактическая авиация работает беспрепятственно прямо над Часовым Яром. Это говорит о том, что у украинских сил, вероятно, нет достаточных средств ПВО...
ЭНДРЮ ЧАНГ: Им нужны боеприпасы, чтобы отражать постоянные волны российских войск. Им нужна артиллерия, чтобы сдерживать танки. Им нужны ЗРК Patriot для предотвращения воздушных атак. И им также нужны истребители F-16, чтобы контролировать небо. По сути, они держатся сейчас с большим трудом. И стратегия России здесь, похоже, заключается в том, чтобы подавить их численностью.
РАЙЛИ БЕЙЛИ: Украинские источники страндартно называют это «мясными» атаками — это ситуация, когда атакующие группы идут одна за другой, одна за другой...
РАДЖАН МЕНОН: Они очень близко. Часов Яр разделён каналом. И согласно последней информации, которая у меня имеется, русские сейчас на восточной стороне канала.
ЭНДРЮ ЧАНГ: Этот канал имеет ключевое значение — он разделяет Часов Яр надвое, и таким образом перебраться на другую сторону российской пехоте будет сложнее. Однако украинское командование считает, что у России для штурма города готово 20-25 тысяч военных, и при этом ещё у них здесь есть крайний срок... 9 мая — это очень важная дата в России, которая знаменует собой победу Советского Союза над нацистской Германией в 1945-м...
РАДЖАН МЕНОН: Я думаю, Путину, безусловно, хотелось бы, чтобы к майскому параду Часов Яр уже был у него в кармане, — чтобы показать, что в войне, собственно, наблюдается прогресс...
РАЙЛИ БЕЙЛИ: Они, быть может, считают, что 9 мая — это возможная дата, ввиду тех сложностей, которые испытывают в настоящее время украинские силы. Они, быть может, считают, что у них здесь есть определённое окно возможности и что после 9 мая дела могут обстоять уже труднее...
ЭНДРЮ ЧАНГ: Труднее, так как президент Украины ожидает пополнение военных ресурсов. Всего несколько дней назад палата представителей США одобрила пакет помощи объёмом 61 миллиард долларов — большей частью это военная помощь для Украины.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы начнём отправлять оснащение на Украину в том, что касается боеприпасов для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехники...
КИР ДЖАЙЛС: Здесь сейчас есть крайний срок, ощущается срочность... Всё вращается вокруг того, как быстро Украина сможет реально стабилизировать линию фронта, задействовав ту помощь, которая должна поступить в скором времени.
ЭНДРЮ ЧАНГ: Нужно ясно понимать: когда речь идёт о войне, дела никогда не обстоят просто и однозначно — нет никакой гарантии, что русские смогут захватить Часов Яр; и также нет никакой гарантии, что, сумей они это сделать, они смогут с лёгкостью преобразовать ситуацию в дальнейшие военные успехи. Но при этом сложно сказать, сколько именно времени понадобится на то, чтобы военная помощь США, собственно, дошла до линии фронта на Украине. По мнению наших экспертов, на это могут уйти недели. И Украине в таком случае придётся просто держаться — в противном случае она может потерять намного больше, чем крохотный город на холме...
Дата публикации 27 апреля 2024 года.