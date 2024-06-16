Рейтинг Зеленского упал на 30 %, в то время как больше половины опрошенных украинцев не доверяют парламенту, сообщает CBC News. Жёны солдат рассказали каналу, что им два года лгут о якобы успехах ВСУ на фронте. Но правда же в том, что украинцы продолжают умирать, и ничего при этом не решается.

КОРРЕСПОНДЕНТ CBC: Ещё одни похороны в результате военных действий на Украине. 46-летний военный фотограф Арсен Федосенко был убит планирующей бомбой на войне, которая длится намного дольше, чем большинство людей могло себе когда-либо представить.

АННА БОНДАРЬ, подруга погибшего: Как мне кажется, это закончится политическим путём... а не на поле боя.

КОРРЕСПОНДЕНТ CBC: Зеленский всегда настаивал на том, что переговоры могут иметь место только после того, как Россия выведет свои войска... Его президентский срок должен был закончиться в прошлом месяце, однако в стране, находящейся в состоянии войны, выборов на данный момент быть не может...





АНТОН ГРУШЕЦКИЙ: 70–80% украинцев считают, что нам следует перенести выборы...

КОРРЕСПОНДЕНТ CBC: Антон Грушецкий занимается проведением опросов общественного мнения. По его словам, опросы показывают, что доверие к Зеленскому упало примерно с 90% после начала войны до около 60%. При этом парламенту не доверяет более половины опрошенных.

АНТОН ГРУШЕЦКИЙ: Они не говорят, что сам Зеленский плохой, или некомпетентный, или коррумпированный. Они говорят, что у него в команде есть не самые лучше люди...

КОРРЕСПОНДЕНТ CBC: В феврале со своего поста был снят украинский военачальник — генерал, пользующийся очень большим доверием — вскоре после того, как он сказал, что Украине требуется мобилизовать вплоть до полумиллиона новых солдат.



Муж Анастасии Бульбы отправился воевать добровольцем в начале военных действий. И сегодня он всё ещё на линии фронта...

Она входит в группу женщин, призывающих демобилизовать их измождённых мужчин... но пока безуспешно.

По её словам, на протяжении двух лет правительство говорило всей стране, что дела на фронте идут хорошо — притом что нужно было готовить резервы.

Украина недавно интенсифицировала призыв — для замещения погибших на войне, среди которых и брат Катерины Федоровой.

По её словам, правда заключается в том, что ребята умирают, но при этом ничего не решается...

И даже после всех принесённых жертв здесь сложно предвидеть, когда же происходящее всё-таки закончится...



Дата публикации 15 июня 2024 года.