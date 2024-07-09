CNA: работники Samsung взбунтовались — в Сеуле проходит первая забастовка за всю историю компании

Профсоюзные работники компании Samsung Electronics начали трёхдневную забастовку впервые за 55-летнюю историю корпорации, сообщает CNA. Они требуют повышения зарплаты и изменения системы премирования сотрудников. В противном случае они грозят начать другую более долгую акцию протеста. Эксперты отмечают, что такое противостояние может негативно сказаться на всей отрасли и даже в перспективе на экономике страны.

Новости бизнеса. Профсоюзные работники крупнейшего в мире производителя чипов памяти Samsung Electronics начали трёхдневную забастовку по поводу заработной платы и льгот. Это первая забастовка в южнокорейском конгломерате, который был основан 55 лет назад.

Они провели митинг перед полупроводниковым заводом в Хвасоне, провинция Кенги. С подробностями старший корреспондент CNА в Корее Лим Юн Сук.

ЛИМ ЮН СУК, корреспондент: Тысячи недовольных рабочих Samsung Electronics несмотря на проливной дождь приняли участие в крупнейшей организованной профсоюзной акции с момента его основания в 2019 году. Одетые в головные повязки и дождевики, рабочие скандировали лозунги с призывом выполнить их требования.

К ним относится повышение заработной платы более чем на 5,1%, предложенного компанией, дополнительный день ежегодного отпуска и изменение системы премирования сотрудников.

СОН ВУ-МОК, президент национального профсоюза Samsung Electronics: Социальные выплаты сокращаются, заработная плата повышается несправедливо, а система премирования, основанная на результатах работы, непрозрачна. Компания принимала односторонние решения без каких-либо компромиссов, что вызвало недовольство сотрудников и привело к сегодняшней всеобщей забастовке.

ЛИМ ЮН СУК, корреспондент: Обе стороны ведут переговоры с января, но им не удалось преодолеть разногласия по поводу льгот и повышения заработной платы. Профсоюзные работники только что пригрозили объявить ещё одну более длинную забастовку, если их требования не будут выполнены, продолжительностью пять дней, начиная с понедельника.

Профсоюз утверждает, что в нём состоит более 30 тысяч членов, что составляет около четверти от общей численности персонала компании. И среди них около 5200 человек, занимающихся производством и разработкой оборудования, также участвуют в акции.

ПРОТЕCТУЮЩИЙ 1: Мы просим не просто о значительном повышении заработной платы или дополнительных отпусках, но и о том, чтобы компания прекратила действовать в одностороннем порядке.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ 2: Я не осознавал, насколько серьёзны проблемы компании. После того, как я вступил в профсоюз, я заметил множество непрозрачных поощрений. Система премирования, основанная на результатах работы, крайне несправедлива. Я хочу, чтобы она была прозрачной и справедливой по отношению ко всем сотрудникам.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ 3: Переговоры о заработной плате не являются моей главной заботой. Моей главной заботой является улучшение условий труда, обеспечение достаточного количества сотрудников и поддержание безопасности на рабочем месте.

ЛИМ ЮН СУК, корреспондент: Тем временем Samsung заявляет, что забастовка вряд ли окажет существенное влияние на объём производства. Как сообщил CNA представитель Samsung, у компании достаточно резервных кадров на три дня.

Эксперты не ожидают серьёзных последствий забастовки сейчас. Но, по их словам, если спор продолжится, это может негативно сказаться на всей цепочке создания стоимости полупроводников и электроники. И даже на экономике страны, поскольку на предприятия конгломерата, по оценкам, приходится около 15% экономики Южной Кореи.

Лим Юн Сук, CNA, Сеул.

Дата выхода в эфир, 08 июля 2024 года.