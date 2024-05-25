Le Parisien: в парижском аэропорте Орли из-за забастовки авиадиспетчеров отменят 70% рейсов

20:08
Федотов — о переходе в «Рубин»: не читайте до обеда советских газет
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном переходе в «Рубин».
20:06
Посол Антонов исключил отступление или отход ВС России на Украине
Посол России в США Анатолий Антонов исключил отход или отступление российской армии на Украине.
20:06
Сафонов: было видно, что «Динамо» выходило играть на ничью
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что московское «Динамо» в матче 30‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) вышло играть от обороны.
19:56
Окончательный список кандидатов на пост президента Ирана объявят 11 июня
Итоговый перечень кандидатов на выборах президента Ирана будет обнародован 11 июня, заявил секретарь избирательного штаба провинции Тегеран Аббас Джохари.
19:55
Семак: моя вера позволяет оставаться на плаву и сохранять адекватность
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как вера помогает ему в тренерской деятельности.
19:52
Антонов: Киев потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Украина может потерять огромные территории, если Соединённые Штаты вновь проигнорируют предложения России по мирным переговорам.
19:48
Агкацев: «Краснодар» упустил чемпионство не сейчас
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о поражении от «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.
19:48
Антонов: США пытаются перевернуть всё с ног на голову риторикой о переговорах
США специально пытаются перевернуть всё с ног на голову, заявляя о том, что Россия якобы не готова к мирному диалогу по Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
19:41
Глава РПЛ Алаев поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России
Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал победу «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России по футболу.
19:40
«Динамо» — об упущенном титуле чемпионов РПЛ: очень больно это осознавать
Московское «Динамо» прокомментировало упущенное чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:34
Тренер «Динамо» Личка: ребята, которые сейчас сидят и плачут в раздевалке, сделали очень большое дело
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении команды от «Краснодара» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.
19:32
Посол Антонов назвал якобы мирный саммит в Швейцарии профанацией
Посол России в США Анатолий Антонов назвал якобы мирную конференцию в Швейцарии нелегитимной.
19:28
Развожаев: флот в Севастополе проводит тренировки расчётов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе до 20:00 мск флот проводит тренировки расчётов в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт.
19:28
Гафин — о третьем месте «Динамо»: не хватило удачи, израсходовали в прошлых матчах
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение столичного клуба от «Краснодара» в матче 30-го тура чемпионата России.
19:24
«РБ Спорт»: Сафонов подпишет пятилетний контракт с ПСЖ, сумма сделки — €20 млн
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов продолжит карьеру в ПСЖ.
19:23
Салихова: позор России — это решения руководства «Краснодара» и «Спартака»
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд.
19:21
В Харькове произошёл взрыв
Взрыв произошёл в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
19:18
Мусаев — о победе «Краснодара» над «Динамо»: мы отдали всё
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.
19:15
Карпин — о чемпионстве «Зенита»: раньше с таким количеством очков даже третье место не взяли бы
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал очередное чемпионство санкт-петербургского «Зенита» в российской премьер-лиге (РПЛ).
19:13
NYT: Украина освобождает заключённых, чтобы отправить их на фронт
На Украине начали освобождать заключённых для того, чтобы отправить их служить в ВСУ, пишет The New York Times.
19:13
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» нанёс поражение «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
19:11
Гладков: два человека погибли из-за обстрела посёлка Октябрьского со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, 10 пострадали в результате обстрела посёлка Октябрьского со стороны ВС Украины.
19:09
Семак: это самое крутое чемпионство, борьба была до последнего тура
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в чемпионате России.
19:05
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак на «Газпром Арене» подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.
19:04
СОБР нейтрализовал мужчину, который забаррикадировался в квартире в Петербурге
Специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал злоумышленника, забаррикадировавшегося в квартире в Петербурге.
18:59
Определились пары стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги
Определились пары стыковых матчей между клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги.
18:59
Завершившийся сезон РПЛ стал худшим для Акинфеева по количеству матчей за 17 лет
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл худший сезон в РПЛ по числу игр за последние 17 лет.
18:56
Дзюба впервые за 11 лет забил меньше пяти мячей за сезон в РПЛ
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба впервые с 2013-го записал себе в актив меньше пяти голов за сезон в РПЛ.
18:54
В Челябинске спасли кота Беляша, прокрученного в стиральной машине
Ветеринары спасли кота Беляша, которого жительница Челябинска случайно закрыла в стиральной машине и включила её.
18:52
Глушенков — лучший ассистент сезона РПЛ
Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим ассистентом завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:49
Футболист «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ в четвёртый раз за последние пять сезонов
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра занял первое место в гонке бомбардиров национального первенства.
18:47
Семак сократил отставание от Романцева по количеству побед в чемпионатах России среди тренеров
Сергей Семак в шестой раз привёл «Зенит» к званию чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) и сократил отрыв от рекордсмена по данному показателю среди тренеров Олега Романцева.
18:41
«Пари НН» и «Урал» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ
«Пари НН» и «Урал» предстоит сыграть в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе с представителями Первой лиги.
18:41
ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» синхронно остались без медалей во второй раз в истории РПЛ
Столичных ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» не оказалось в тройке сильнейших по итогам сезона всего во второй раз в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:38
«Балтика» вместе с «Сочи» напрямую вылетела из РПЛ
«Балтика» наряду с «Сочи» лишилась шансов на сохранение места в элитном дивизионе.
18:37
Командир батальона ВСУ Федоренко: ВС России ровняют украинские позиции с землёй
Ситуация для украинских войск становится критической, поскольку ВСУ не могут отбивать атаки ВС России, заявил командир украинского батальона Юрий Федоренко.
18:36
Команды из Москвы не могут стать чемпионами России уже шесть лет
Санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем золотых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
18:34
«Краснодар» обыграл «Динамо» в заключительном туре РПЛ
«Краснодар» победил «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России.
18:31
Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром завершившего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:31
«Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России
«Зенит» в десятый раз завоевал золотые медали первенства страны и повторил рекорд «Спартака».
18:30
«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд и повторил достижение «Спартака»
«Зенит» обыграл «Ростов» и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд.
18:24
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов вручил российский паспорт украинцу Ананьеву
Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов вручил российский паспорт украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, который попал в плен и попросил не включать его в списки на обмен и дать ему возможность стать гражданином России.
18:24
Уругвайский певец Карлос Паравис скончался от рака пищевода
Уругвайский певец Карлос Паравис скончался от рака пищевода на 57-м году жизни.
18:23
Защитник «Динамо» Паршивлюк получил две жёлтые карточки за две минуты и был удалён в матче с «Краснодаром»
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк получил красную карточку в матче 30-го тура с «Краснодаром».
18:21
Гол Артура вывел «Зенит» вперёд в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом»
Гол нападающего Артура вывел «Зенит» вперёд в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
18:15
Акинфеев отразил пенальти в матче 30-го тура с «Уралом»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил 11-метровый удар в матче 30-го тура с «Уралом».
18:10
Гол Кассьерры через себя в ворота «Ростова» отменили из-за офсайда
Главный арбитр Виталий Мешков отменил гол «Зенита» в 30-м туре РПЛ с «Ростовом».
18:09
Госдеп: США глубоко обеспокоены военными учениями Китая вблизи Тайваня
Соединённые Штаты обеспокоены учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня.
17:58
Точный удар Мантуана с пенальти позволил «Зениту» сравнять счёт в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом»
Густаво Мантуан с 11-метровой отметки сравнял счёт в матче санкт-петербургского «Зенита» с «Ростовом».
17:55
ВСУ открыли огонь по нескольким сёлам в Белгородской области
Украинская армия открыла огонь сразу по нескольким сёлам в Грайворонском городском округе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.