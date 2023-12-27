CNA: видимость почти нулевая — столицу Индии и окрестности накрыл густой туман

Жители Нью-Дели «дрожат от холода», температура упала до семи градусов по Цельсию. Также город накрыл самый плотный за весь сезон туман, сообщает CNA. Аэропорт Дэли вынужден отменять или задерживать рейсы из-за плохой видимости, которая затрудняет ещё и движение поездов.

Жители индийской столицы Нью-Дели дрожат от холода: температура упала до семи градусов по Цельсию. Они также проснулись среди густого тумана, который, как сообщается, является самым плотным в этом сезоне. Передаёт Прията Браджбаси.

ПРИЯТА БРАДЖБАСИ, корреспондент CNA: Утро вторника стало одним из самых морозных в Нью-Дели. Также наблюдался густой туман, видимость упала до 0 метров в некоторых районах города, включая международный аэропорт Дели. Ранее в этом месяце аэропорт представил стратегию действий в условиях тумана, чтобы обеспечить безопасную работу в случае ухудшения видимости.

Несмотря на это, по данным администрации аэропорта Дели, во вторник из-за плохой видимости было прервано более 30 рейсов и задержано ещё больше. В выходные также было задержано более 200 рейсов. Туман затруднил движение нескольких поездов, следующих в город и из него.

В последние несколько дней бездомные жители столицы искали убежище в ночных приютах, так как холода усилились. Правительство Дели запустило свой зимний план действий. Ранее в этом месяце по всему городу были установлены палатки для размещения бездомных, в которых они могут найти еду, питьевую воду и туалеты. Однако некоторые жители утверждают, что не всё это функционирует.

Правительство Дели, вероятно, объявит о начале зимних каникул в городе для студентов, поскольку в ближайшие несколько дней ожидается дальнейшее понижение температуры.

Метеорологическое агентство Индии прогнозирует минимальные температуры в диапазоне от шести до десяти градусов по Цельсию в Дели и соседних штатах Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш.

Качество воздуха в Дели также остаётся на очень низком уровне. В большинстве районов города индекс качества воздуха приближался к 400, что в восемь раз превышает допустимые мировые нормы. Прията Браджбаси, CNA, Нью-Дели.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2023 года.