Independent: Ким Чен Ын призвал «готовиться к войне» на первой презентации ракетно-ядерных войск КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал расширить боевые учения и усилить подготовку к войне во время своего первого появления на публике почти за 40 дней. На его совещании с высшим военным руководством страны также впервые был представлен род войск, отвечающий за ракетно-ядерное вооружение. Ранее Пхеньян предостерёг США и их союзников от расширения учений на Корейском полуострове, пообещав ответить на это «самой подавляющей ядерной силой», пишет The Independent.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь появился на публике накануне военного парада, приказав «готовиться к войне» во время совещания, на котором впервые был представлен род войск, оснащённый ядерными ракетами. Участники совещания обсудили ключевые военно-политические задачи Пхеньяна на 2023 год, сообщает The Independent.



Это было первое публичное появление Ким Чен Ына более чем за месяц, отмечается в статье. Такое длительное отсутствие вновь спровоцировало разные слухи относительно состояния его здоровья. И эти слухи усилились после того, как он пропустил третье заседание Политбюро в воскресенье, говорится в статье.



Известно, что северокорейский лидер чаще всего попадает в кадр в ходе трансляций с ракетных испытаний или партийных собраний, однако в остальное время он предпочитает скрываться от посторонних глаз, пишет The Independent. Самый продолжительный перерыв длиной больше месяца в последний раз был зафиксирован в 2014 году, когда он исчез из поля зрения общественности, а затем снова появился с тростью.



Шпионское агентство Южной Кореи тогда сообщило, что Ким Чен Ын перенёс операцию по удалению кисты с лодыжки, напоминает The Independent. Теперь он вновь появился в кадре во время состоявшегося в понедельник совещания, которое проходило накануне широко ожидаемого военного парада в Пхеньяне, посвящённого исторической 75-й годовщине основания Корейской народной армии.



На этом совещании, где присутствовало высшее военное руководство Северной Кореи, Ким Чен Ын приказал расширить боевые учения и усилить подготовку к войне. Участники совещания также обсудили основные военно-политические задачи страны на 2023 год, сообщило во вторник официальное Корейское центральное информационное агентство.



На заседании, в частности, военная комиссия обсудила ряд задач, направленных на «большие перемены» в вооружённых силах страны, включая «постоянное расширение и усиление оперативных и боевых учений» и «более строгое совершенствование готовности к войне», говорится в информационном сообщении. Кроме того, обсуждались организационные изменения для «коренного улучшения и укрепления» обороноспособности, однако о подробностях этих изменений не сообщается.



В ходе совещания также было объявлено о переименовании рода войск, отвечающего за ракетно-ядерное вооружение. Это первое упоминание данного военного подразделения в государственных СМИ Северной Кореи, подчёркивается в статье.



На фотографиях, опубликованных в северокорейских СМИ, представлены новые флаги для всех родов войск Корейской народной армии (КНА), в том числе и для Главного ракетного управления. На этом флаге изображена крупнейшая в стране ядерная межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong 17, говорится в статье.

На прошлой неделе Северная Корея предостерегла США и их союзников от активизации совместных учений, пригрозив ответить на это «самой подавляющей ядерной силой». Эти резкие предупреждения прозвучали в ответ на комментарии министра обороны США Ллойда Остина в Южной Корее об ускоренном развёртывании современного оружия на Корейском полуострове и расширении совместных военных учений с Сеулом, поясняет The Independent.



В свою очередь, представитель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжун заявил во время брифинга, что южнокорейские военные обнаружили «значительное увеличение личного состава и транспортных средств» в районах Северной Кореи, где проводятся репетиции для подготовки военного парада.



Он также сообщил, что южнокорейские военные внимательно следят за сообщениями, касающимися формирования в Северной Корее нового военного подразделения, связанного с ядерными ракетами. Однако Ли не предоставил дополнительных подробностей на этот счёт, говорится в статье.



На протяжении 2022 года Пхеньян запустил более 70 баллистических ракет в ходе проведения испытательных пусков. В их число входили и самые крупные северокорейские ракеты, включая запрещённые межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, которые способны достичь материковой части США, заключает The Independent.