Independent: Ким Чен Ын призвал «готовиться к войне» на первой презентации ракетно-ядерных войск КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь появился на публике накануне военного парада, приказав «готовиться к войне» во время совещания, на котором впервые был представлен род войск, оснащённый ядерными ракетами. Участники совещания обсудили ключевые военно-политические задачи Пхеньяна на 2023 год, сообщает The Independent.
Это было первое публичное появление Ким Чен Ына более чем за месяц, отмечается в статье. Такое длительное отсутствие вновь спровоцировало разные слухи относительно состояния его здоровья. И эти слухи усилились после того, как он пропустил третье заседание Политбюро в воскресенье, говорится в статье.
Известно, что северокорейский лидер чаще всего попадает в кадр в ходе трансляций с ракетных испытаний или партийных собраний, однако в остальное время он предпочитает скрываться от посторонних глаз, пишет The Independent. Самый продолжительный перерыв длиной больше месяца в последний раз был зафиксирован в 2014 году, когда он исчез из поля зрения общественности, а затем снова появился с тростью.
Шпионское агентство Южной Кореи тогда сообщило, что Ким Чен Ын перенёс операцию по удалению кисты с лодыжки, напоминает The Independent. Теперь он вновь появился в кадре во время состоявшегося в понедельник совещания, которое проходило накануне широко ожидаемого военного парада в Пхеньяне, посвящённого исторической 75-й годовщине основания Корейской народной армии.
На этом совещании, где присутствовало высшее военное руководство Северной Кореи, Ким Чен Ын приказал расширить боевые учения и усилить подготовку к войне. Участники совещания также обсудили основные военно-политические задачи страны на 2023 год, сообщило во вторник официальное Корейское центральное информационное агентство.
На заседании, в частности, военная комиссия обсудила ряд задач, направленных на «большие перемены» в вооружённых силах страны, включая «постоянное расширение и усиление оперативных и боевых учений» и «более строгое совершенствование готовности к войне», говорится в информационном сообщении. Кроме того, обсуждались организационные изменения для «коренного улучшения и укрепления» обороноспособности, однако о подробностях этих изменений не сообщается.
В ходе совещания также было объявлено о переименовании рода войск, отвечающего за ракетно-ядерное вооружение. Это первое упоминание данного военного подразделения в государственных СМИ Северной Кореи, подчёркивается в статье.
На фотографиях, опубликованных в северокорейских СМИ, представлены новые флаги для всех родов войск Корейской народной армии (КНА), в том числе и для Главного ракетного управления. На этом флаге изображена крупнейшая в стране ядерная межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong 17, говорится в статье.
Он также сообщил, что южнокорейские военные внимательно следят за сообщениями, касающимися формирования в Северной Корее нового военного подразделения, связанного с ядерными ракетами. Однако Ли не предоставил дополнительных подробностей на этот счёт, говорится в статье.
На протяжении 2022 года Пхеньян запустил более 70 баллистических ракет в ходе проведения испытательных пусков. В их число входили и самые крупные северокорейские ракеты, включая запрещённые межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, которые способны достичь материковой части США, заключает The Independent.
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