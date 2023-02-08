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Independent: Ким Чен Ын призвал «готовиться к войне» на первой презентации ракетно-ядерных войск КНДР

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал расширить боевые учения и усилить подготовку к войне во время своего первого появления на публике почти за 40 дней. На его совещании с высшим военным руководством страны также впервые был представлен род войск, отвечающий за ракетно-ядерное вооружение. Ранее Пхеньян предостерёг США и их союзников от расширения учений на Корейском полуострове, пообещав ответить на это «самой подавляющей ядерной силой», пишет The Independent.
Independent: Ким Чен Ын призвал «готовиться к войне» на первой презентации ракетно-ядерных войск КНДР
AP

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь появился на публике накануне военного парада, приказав «готовиться к войне» во время совещания, на котором впервые был представлен род войск, оснащённый ядерными ракетами. Участники совещания обсудили ключевые военно-политические задачи Пхеньяна на 2023 год, сообщает The Independent.

Это было первое публичное появление Ким Чен Ына более чем за месяц, отмечается в статье. Такое длительное отсутствие вновь спровоцировало разные слухи относительно состояния его здоровья. И эти слухи усилились после того, как он пропустил третье заседание Политбюро в воскресенье, говорится в статье.

Известно, что северокорейский лидер чаще всего попадает в кадр в ходе трансляций с ракетных испытаний или партийных собраний, однако в остальное время он предпочитает скрываться от посторонних глаз, пишет The Independent. Самый продолжительный перерыв длиной больше месяца в последний раз был зафиксирован в 2014 году, когда он исчез из поля зрения общественности, а затем снова появился с тростью.

Шпионское агентство Южной Кореи тогда сообщило, что Ким Чен Ын перенёс операцию по удалению кисты с лодыжки, напоминает The Independent. Теперь он вновь появился в кадре во время состоявшегося в понедельник совещания, которое проходило накануне широко ожидаемого военного парада в Пхеньяне, посвящённого исторической 75-й годовщине основания Корейской народной армии.

На этом совещании, где присутствовало высшее военное руководство Северной Кореи, Ким Чен Ын приказал расширить боевые учения и усилить подготовку к войне. Участники совещания также обсудили основные военно-политические задачи страны на 2023 год, сообщило во вторник официальное Корейское центральное информационное агентство.

На заседании, в частности, военная комиссия обсудила ряд задач, направленных на «большие перемены» в вооружённых силах страны, включая «постоянное расширение и усиление оперативных и боевых учений» и «более строгое совершенствование готовности к войне», говорится в информационном сообщении. Кроме того, обсуждались организационные изменения для «коренного улучшения и укрепления» обороноспособности, однако о подробностях этих изменений не сообщается.

В ходе совещания также было объявлено о переименовании рода войск, отвечающего за ракетно-ядерное вооружение. Это первое упоминание данного военного подразделения в государственных СМИ Северной Кореи, подчёркивается в статье.

На фотографиях, опубликованных в северокорейских СМИ, представлены новые флаги для всех родов войск Корейской народной армии (КНА), в том числе и для Главного ракетного управления. На этом флаге изображена крупнейшая в стране ядерная межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong 17, говорится в статье.

На прошлой неделе Северная Корея предостерегла США и их союзников от активизации совместных учений, пригрозив ответить на это «самой подавляющей ядерной силой». Эти резкие предупреждения прозвучали в ответ на комментарии министра обороны США Ллойда Остина в Южной Корее об ускоренном развёртывании современного оружия на Корейском полуострове и расширении совместных военных учений с Сеулом, поясняет The Independent.
 
В свою очередь, представитель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжун заявил во время брифинга, что южнокорейские военные обнаружили «значительное увеличение личного состава и транспортных средств» в районах Северной Кореи, где проводятся репетиции для подготовки военного парада.

Он также сообщил, что южнокорейские военные внимательно следят за сообщениями, касающимися формирования в Северной Корее нового военного подразделения, связанного с ядерными ракетами. Однако Ли не предоставил дополнительных подробностей на этот счёт, говорится в статье.

На протяжении 2022 года Пхеньян запустил более 70 баллистических ракет в ходе проведения испытательных пусков. В их число входили и самые крупные северокорейские ракеты, включая запрещённые межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, которые способны достичь материковой части США, заключает The Independent.
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источник
Independent Великобритания Европа
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