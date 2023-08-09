Sud Ouest: «отношения с Россией непременно восстановятся» — школьники в Бордо продолжают учить русский язык

Несмотря на украинский конфликт, в средней школе «Кассиньоль» в Бордо продолжают набирать учеников на двуязычную программу, где дети с 5 класса наряду с английским изучают русский язык, пишет Sud Ouest. Преподаватель русского языка Селия Прост уверена, что отношения между Россией и Францией непременно восстановятся, а полученные знания помогут выпускникам получить работу во французских компаниях, которые захотят вернуться на российский рынок.

Средняя школа «Кассиньоль» единственная в Бордо и одна из немногих во Франции предлагает с 5-го класса наряду с английским языком изучать русский, однако с начала СВО число учеников этой программы сократилось на 40%, рассказывает Sud Ouest. «В марте 2023 года на следующий год в двуязычную секцию записалось только два человека, — жалуется преподаватель русского языка Селия Прост. — В прошлые годы было по 27—28 учеников». Через несколько недель в списке набралось с десяток желающих, главным образом благодаря русскоязычным беженцам с Украины и из России.

При этом конфликт на Украине лишь опосредованно повлиял на падение интереса к русскому языку, рассказывает издание. Селия Прост утверждает, что на презентациях программы родители нечасто говорят, что это «язык страны, которая развязала конфликт». Чаще всего они беспокоятся о том, что их детям будет тяжело изучать такой сложный язык: «Три часа дополнительных занятий для детей, которым и так приходится приспосабливаться к новому ритму учёбы». Кроме того, родители озабочены тем, найдётся ли практическое применение языка в будущем, тогда как «неизвестно, когда закончится конфликт».

Тем не менее для Селии Прост такое будущее реально: «Непременно наступит время, когда мы восстановим отношения с Россией». Она указывает, что для Франции Россия «остаётся незаменимым дипломатическим и экономическим партнёром». По её словам, украинский конфликт показал, насколько такое партнёрство важно для энергетического и продовольственного рынков. «Множество французских компаний, которые покинули российский рынок или приостановили свою деятельность, захотят вернуться, — утверждает Прост. — И тогда им понадобятся сотрудники для восстановления связей, которые сейчас разрушаются».

Со своей стороны школа в Бордо стремится сохранить эти связи с Россией и городом-побратимом Санкт-Петербургом, отмечает французская газета. Дирекция продолжает тесно сотрудничать со средней школой №65 с углублённым изучением французского языка. Школьные обмены пока приостановлены, однако ученики общаются по видеосвязи. «У всех наших учеников есть друзья по переписке, иногда два или три, — рассказывает Селия Прост. — В Санкт-Петербурге с началом СВО образ Франции не испортился и ученики продолжают просить о школьных обменах с нашей страной».

Кроме того, французская школа наладила связи с гимназией (города Лабытнанги. — ИноТВ) на полуострове Ямал, пишет Sud Ouest. «Мы общались с географами и экологами, говорили с кочевниками, которые там живут, а точнее с оленеводами, — поделилась впечатлениями Селия Прост. — Важно показать, что Россия — это мозаика очень разных народов». Именно об этом преподавательница русского языка снова начнёт рассказывать ученикам в сентябре.