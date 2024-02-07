People's Daily: в Китае пройдёт конкурс на знание русского языка и культуры «Золотой ключ»

Российский культурный центр в Пекине проведёт всекитайский конкурс на знание русского языка и культуры «Золотой ключ». Как сообщает People's Daily, конкурс призван привлечь больше любителей русского языка и оценить их понимание русской культуры, а не только проверить знание грамматических правил и орфографии.

В этом осеннем сезоне Российский культурный центр в Пекине под руководством Татьяны Уржумцевой проведёт всекитайский конкурс на знание русского языка и культуры «Золотой ключ». Как пишет People's Daily, об этом было объявлено на встрече с представителями СМИ в Пекине.

Конкурс, запланированный на сентябрь 2024 года, призван привлечь больше любителей русского языка и оценить их понимание русской культуры, а не только проверить знание грамматических правил и орфографии.

Кроме того, в середине июня этого года стартует Российский культурный фестиваль, который предложит разнообразные интерактивные мероприятия. В 2024 году Китай и Россия отмечают 75-летие дипломатических отношений, а также проводят перекрёстные годы культуры, и Российский культурный центр планирует множество сопутствующих мероприятий. Среди них — открытие виртуального Русского музея, проведение концертов, выступлений ансамблей и цирковых представлений. В программу также включены различные мероприятия, посвящённые русской культуре и изучению русского языка и литературы.

«Мы каждый день открываем двери для старых и новых друзей. У нас каждый день звучат музыка и детский смех», — подчеркнула Уржумцева.

Российский культурный центр в Пекине является первым в Китае культурным центром, открытым правительством России. В 2023 году Центр успешно провёл выставки молодых российских художников, театральные представления, встречи с российскими писателями-фантастами и другие мероприятия с целью представить китайской публике российскую культуру.