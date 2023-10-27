DELFI: Латвия будет конфисковывать машины с российской регистрацией и передавать их Украине

Сейм Латвии утвердил поправки к закону «О дорожном движении», которые предусматривают запрет на пребывание в стране зарегистрированных в России транспортных средств. Как передаёт DELFI, планируется, что после окончания переходного периода автомобили с российскими номерами будут конфисковывать и передавать Украине.

Сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки к закону «О дорожном движении», которые предусматривают запрет на пребывание в стране зарегистрированных в России транспортных средств. Как передаёт DELFI, законопроект предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в России, должен будет зарегистрировать транспортное средство или вывезти его с территории Латвии в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу. После окончания переходного периода использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении Латвии будет разрешено, если человек пересекает территорию Латвии транзитом. Транспортное средство, зарегистрированное в России, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

При этом поправки обязывают, что перед въездом в Латвию лицо, используя электронные услуги дирекции безопасности дорожного движения, будет обязано подать информацию о транспортном средстве, водителе транспортного средства, а также о периоде времени, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране. Он не должен превышать 24 часов.

В случае если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии и обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, транспортное средство будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине.

Министерство юстиции указывает, что присутствие зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо. Кроме того, транспортные средства в России зачастую не соответствуют техническим требованиям ЕС, а использование таких транспортных средств в дорожном движении может поставить под угрозу безопасность дорожного движения.

Как отмечает портал, планируется, что закон вступит в силу 15 ноября.