Трамп в интервью Fox News: у нас должна быть возможность ладить и торговать с Россией

Вашингтону необходимо улучшить отношения и расширять торговлю с Москвой. Такое мнение в интервью Fox News высказал президент США Дональд Трамп. Он считает, что укреплению связей между двумя странам может способствовать то, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое он назвал «охотой на ведьм», не подтвердило «российского вмешательства».

Вы не часто говорите о нарушении прав человека в Китае, но это касается многих ваших самых убеждённых сторонников — евангелистов, католиков, других людей, которых серьёзно беспокоят права человека.

Миллионы людей содержатся в лагерях для «перевоспитания», в лагерях для интернированных лиц. Католики на Рождество обнаружили на церковных скамьях молитвенники, в которых были восхваления Си (Цзиньпина. — ИноТВ) вместо «Тихой ночи». Творится какое-то безумие.

Рейган понимал важность морального довода для свободы и соединил его с экономическим и военным доводом о «мире через силу». Можете ли вы сделать большее на этом фронте, не подрывая возможности заключать торговые соглашения в будущем? Сделать большее по вопросу прав человека, господин президент?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я придерживаюсь золотой середины. Потому что мы заключаем не просто хорошие сделки, мы заключаем великолепные торговые сделки.

Но учитываются ли права человека?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Они, несомненно, учитываются. Вы упомянули Рейгана. Я был большим фанатом Рейгана, но он не уделял особого внимания этому вопросу. Он хотел сделать определённые вещи. Он не проявлял большого рвения, но при этом он не заключал торговые сделки. Он позволил Японии прийти и отобрать у нас автомобильный рынок. Вы знаете, как бы сильно мне ни нравился Рейган, он плохо справлялся с торговлей.

С Советским Союзом мы вообще не торговали. У нас не было большого количества студентов из Советского Союза в США.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я думаю, у нас должна быть возможность торговать с Россией. На мой взгляд, мы должны… я думаю, необходимо поладить... кстати говоря, о том, чтобы поладить с Россией теперь после того, как охота на ведьм закончилась, и никакой причастности России не обнаружилось. После того, как они (спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда. — ИноТВ) потратили $45 млн и ничего не нашли.

Дата выхода в эфир 11 января 2020 года.