MSNBC: включение Ближнего Востока в НАТО — очередная «безумная идея» Трампа

Ведущий MSNBC Лоуренс О’Доннелл раскритиковал предложение американского президента включить Ближний Восток в НАТО. Если идея Трампа осуществится, то всем членам альянса придётся немедленно отправлять свои войска в регион при возникновении там какой-либо опасной ситуации, в том числе спровоцированной самими США, считает журналист.

Сегодня у нас появилась ещё одна демонстрация того, как Дональд Трамп выступает без телесуфлёра.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вчера я поговорил с генеральным секретарём НАТО. Мы провели отличную беседу. Он был очень… по-моему, он был в восторге от этой (идеи. — ИноТВ). И я придумал название. У вас есть НАТО, так? Прибавляем к нему БВ — Ближний Восток. Получаем НАТО-БВ (в оригинале NATO-ME. — ИноТВ). Я сказал, какое прекрасное название, NATO-ME!

У меня хорошо выходит придумывать названия, ведь так? USMCA (Соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. — ИноТВ) звучит как название песни YMCA (Юношеская христианская ассоциация. — ИноТВ). Все помнят эту песню. Никто не мог запомнить USMCS. Я сказал, подумайте о YMCA — и теперь все так говорят.

Этот короткий отрывок выступления президента содержит в себе больше безумия, чем вся история президентских речей в нашей стране. Простите, Корпус морской пехоты США, если вы считали, что соглашение с Мексикой названо в вашу честь, с использованием ваших инициалов USMC, то вы ошибались.

Президент Трамп не думал о Корпусе морской пехоты. Он думал об этих людях, группе The Village People. Их хит YMCA вышел в 1979 году, когда Трамп, будучи женатым человеком, рыскал по ночным клубам Нью-Йорка без своей жены.

Так что запомните, сторонники Трампа, он назвал новое торговое соглашение с Мексикой не в честь Корпуса морской пехоты, а в честь The Village People. Вот этих самых The Village People, которых вы видите на своих телеэкранах.

Всё это интересно, но не настолько безумно, как его заявление о том, что Ближний Восток должен войти в Организацию североатлантического договора, каждый участник которой обязуется защищать оружием другого. Иными словами, армия каждого члена НАТО будет моментально вовлечена в события на Ближнем Востоке каждый раз, когда там будет запускаться ракета, в том числе когда ракеты будет запускать Дональд Трамп.

Слушать то, что говорит Дональд Трамп, и после этого вливаться в ряды его сторонников, возможно, только если вы способны полностью отказаться от мышления. Это подводит нас к самой свежей блистательной статье Фрэнка Рича в New York Magazine. В ней он заявляет: «Все культы заканчиваются, часто внезапно, и Республиканская партия Трампа — не что иное, как культ».

Фрэнк Рич предлагает взглянуть на то, что произойдёт с подпевалами Трампа, и для этого он рассказывает о защитниках Ричарда Никсона и коллаборационистском режиме Виши времён Второй мировой войны.

Дата выхода в эфир 09 января 2020 года.