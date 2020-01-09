Times: Трамп призвал быть активнее на Ближнем Востоке, и НАТО согласилось

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонных переговоров, передаёт The Times. Так, политики сошлись во мнении, что альянс может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом.

Президент США Дональд Трамп попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга усилить роль альянса на Ближнем Востоке, исключив возможность военного ответа на удары Ирана по американским военным базам в Ираке, сообщает The Times.

По итогам телефонных переговоров Трамп и Столтенберг согласились с тем, что НАТО может «внести больший вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и борьбу с международным терроризмом» в регионе.

Как отмечает издание, переговоры прошли незадолго до телевизионного обращения американского лидера к нации. Политики также решили «поддерживать тесный контакт» по вопросу сотрудничества.

При этом европейские лидеры призвали соблюдать спокойствие и не допускать роста напряжённости на Ближнем Востоке в связи с последними событиями.

Как отмечает The Times, Североатлантический альянс входит в коалицию по борьбе с ИГ*. Кроме того, по состоянию на начало недели около 500 солдат НАТО находились в Ираке.

Тем не менее НАТО неохотно участвует в конфликтах США за пределами Европы, в том числе на Ближнем Востоке. Более того, во вторник стало известно, что несколько членов альянса решили вывести войска из Ирака.

В ходе телевизионного обращения Трамп призвал НАТО активизироваться в регионе. Также он предложил России, Великобритании, Франции и Германии выйти из ядерной сделки с Ираном, для того чтобы согласовать новое соглашение, повторив призыв непосредственно в телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Ранее, выступая в палате общин, Джонсон заявил, что верит в возможность сохранения заключённой в 2015 году сделки, несмотря на выход из неё Вашингтона, напоминает The Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.