Euronews: единственное в мире рассекреченное хранилище ядерных боеголовок в Чехии напоминает об опасности «ядерной гонки»

Склад ядерных боеголовок в Чехии раньше был самым охраняемым и скрытым местом бывшей Чехословакии. Но благодаря инициативе фонда «Железный занавес» в этом бункере удалось открыть Музей атома и впервые сделать его доступным для посещения. Главная цель этого проекта — показать людям бессмысленность гонки ядерного вооружения, которое может за несколько минут уничтожить мир, передаёт Euronews.
Пройдя через шеститонные ворота, вы попадаете в другой мир: на склад ядерных боеголовок под названием «Явор-51». Расположенный глубоко в лесах Брдинского нагорья, он является одним из 24 подобных хранилищ в Восточной Европе — и единственным в мире, открытым для посещения.
К боеголовкам были прикреплены баллистические ракеты малой дальности «Скад», «Луна» и «Точка», которые могли стартовать через 2 часа 20 минут и достичь таких городов, как Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.
ВАЦЛАВ ВИТОВЕЦ, директор фонда «Железный занавес»: Это было самое охраняемое, самое скрытое место в бывшей Чехословакии, защищённое тремя периметрами, где солдаты стреляли без предупреждения. Над ним была бесполётная зона, что подтвердили и пилоты сверхзвуковых самолётов, посетившие этот Музей атома.
Вацлаву Витовцу удалось получить бункер в распоряжение своего фонда «Железный занавес», а также открыть редкий Музей атома. Его главная цель — показать людям бессмысленность ядерного вооружения, которое может уничтожить мир.
СТАНИСЛАВ НОВОТНЫ, медиаэксперт: Очень хорошо видеть контраст: огромное количество денег, потраченных на гонку вооружений, и ничтожные средства, которые тратятся на ядерную энергетику.
Во время холодной войны арсенал девяти стран, обладавших ядерным потенциалом, был способен 18 раз уничтожить земной шар.
ИРЖИ СКАЦЕЛ, корреспондент Euronews: Ядерное хранилище выглядит как фильм о Джеймсе Бонде — но оно настоящее. Посещение этого места может стать эффективным предупреждением для молодого поколения.
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