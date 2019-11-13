NTD: поток туристов в рассекреченный бункер МИДа в Москве не иссякает

Подземное хранилище российского МИДа в Замоскворечье было рассекречено и открыто для посещения в прошлом году, однако желающих осмотреть уникальный бункер меньше не становится, передаёт NTD. В случае ядерного нападения противника в этом убежище можно было прятаться несколько недель. Теперь экскурсии в «Бункер-703» по выходным проводятся до самой ночи, причём сюда приезжают не только москвичи, но и иностранные туристы.
Вот так прозвучала бы сирена, предупреждающая сотрудников «Бункера-703» в Москве о ядерном нападении. Это секретное хранилище российского МИДа расположилось на глубине 43 метра в Замоскворечье. С 1961-го по 2005 год здесь лежали 120 тонн документов.
Вывезли эти бумаги из-за того, что бункер стало подтапливать. А рассекретили хранилище только в прошлом году. Теперь здесь работает фортификационный музей.
ДМИТРИЙ ЮРКОВ, научный руководитель музея «Бункер-703»: Хотя бункер рассекречен, но то, что в нём лежало, — полный перечень названий документов — мы не узнаем ещё, возможно, лет 20—30. Они до сих пор являются государственной тайной.
Бункер начали строить в 1948-м. Соблюдалась строгая секретность: москвичи даже не догадывались, что живут над шахтами и тоннелями. Общая площадь подземных помещений — примерно 1000 квадратных метров.
ДМИТРИЙ ЮРКОВ: Для внешнего мира это были «реставрационные мастерские». Такое маскировочное слово — скучное, унылое. Когда кто-то в ворота стучался, спрашивал, что здесь, ему говорили: «Реставрационные мастерские. Не мешайте работать».
В случае ядерного нападения в бункере можно было спрятаться на несколько недель. Главный вход в подземелье защищён мощной дверью.
ДМИТРИЙ ЮРКОВ: То, что мы сейчас видим, — это главный вход на объект, первый рубеж обороны. Дверь противоударная. Она рассчитана на то, что при ядерном взрыве над городом снесёт маскирующий домик, ударная волна затечёт сюда и упрётся в эту десятитонную махину.
Хотя бункер, окружённый подземными водами, подтопляет, но вентиляционная система по-прежнему исправна. При этом бывшее хранилище никак не реставрируют.
ВИКТОР БАРАНОВ, экскурсовод:Наша главная идея — сохранить его в том состоянии, в котором нашли. Поэтому мы не хотим его красить и полировать поверхности. Мы хотим сохранить всё так, как было в 2018 году. Именно это людям интересно увидеть.
Желающих осмотреть бункер меньше не становится. Больше всего приходит москвичей, но есть и иностранные туристы. По выходным экскурсии проводят до самой ночи.
КЛАУДИО АЛЬВАРЕС, турист из Чили:Это как свидетельство холодной войны в 1960-х годах. Думаю, для чилийцев или западных людей это что-то невероятное.
В бункере работали 12 сотрудников, которые отвечали за охрану документов. Здесь также трудились засекреченные эксперты. Сейчас гости музея могут потрогать руками экспонаты и даже самостоятельно открыть герметичные двери.
Министерство обороны США заявило, что Китай и Россия являются двумя самыми серьёзными угрозами для Соединённых Штатов.
По мнению американского оборонного ведомства, КНР представляет наибольшую угрозу для США.
Начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что тяжёлая огнемётная система ТОС-2 должна поступить в войсковые части в мае 2020 года.
Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют проведение совместных учений в 2020 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Центровой «Химок» Тимофей Мозгов прокомментировал судебный процесс по делу бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, который был осуждён за хищение средств у организации.
В Курганской области завели уголовное дело в отношении бывшего следователя СУ УМВД региона, двух посредников, один из которых — действующий сотрудник полиции, и двух взяткодателей, сообщает URA.RU со ссылкой на областное СУ СК России.
В Следственном комитете России сообщили, что директор авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева предстанут перед судом по делу о мошенничестве, передаёт ФАН со ссылкой на официальный сайт СК России.