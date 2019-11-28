Бывший министр иностранных дел Польши: мир с Украиной не в интересах России

У Москвы как минимум два плана в отношении Украины. В максимальном варианте она намерена подчинить себе Киев, в минимальном — она дестабилизирует Украину до такой степени, что та окажется за рамками планов европейской интеграции, считает бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В своей статье для издания Rzeczpospolita он подчёркивает, что именно поэтому Россия под разными предлогами будет отвергать все мирные планы.

На этой неделе Европейский парламент принимал Олега Сенцова — украинского режиссёра, похищенного россиянами и приговорённого к многолетнему тюремному заключению. В результате политического давления со стороны мирового общественного мнения и усилий украинских властей Сенцов в итоге был освобождён. За его стойкую позицию в борьбе за свободу и права человека Европейский парламент наградил его премией Сахарова. На многочисленных встречах он призывал не доверять Путину и не уменьшать давление и санкции в отношении России, написал в статье для издания Rzeczpospolita бывший министр иностранных дел Польши, а сегодня евродепутат от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский.

Эта война, именно российско-украинская война, а не кризис на Украине, продолжается уже более пяти лет, отмечает он. Сложившаяся ситуация — это истинный кошмар как для самой Украины, так и для всего региона. Война унесла жизни около 14 тыс. граждан Украины. Десятки тысяч бежали из Донбасса и Крыма. Около 2 млн эмигрировали в поисках мира и работы. Война также негативно отразилась на процессе реформ, особенно экономических. Значительные суммы теперь предназначаются на расходы по обеспечению безопасности, добавил он.

«Это не обычные дилеммы государства в процессе трансформации. Это кошмары и пытки для лиц, принимающих политические решения, и всех, кто непосредственно затронут конфликтом. Это также кошмары для стран нашего региона. Это массовая эмиграция. В случае Польши она даже выгодна. Но это также негативные последствия, такие как приграничная преступность и постоянный страх перед дальнейшим обострением конфликта», — объяснил Ващиковский.

Украинское общество ожидает быстрых результатов экономических реформ, быстрой реформы системы правосудия, которая положит конец коррупции и порвёт с олигархической системой. Страны Западной Европы также настаивают на таких реформах. Хотя Европа и не искушает Украину членством в ЕС, тем не менее она убеждает, что проведение европейских реформ и превращение Украины в страну, напоминающую члена Европейского союза, будет способствовать развитию торговли, росту инвестиций и общему экономическому развитию. «Это дорогостоящее преобразование без уверенности в получении вознаграждения в виде членства или каких-либо привилегированных отношений. Поэтому неудивительно, что украинские политики осторожно относятся к этим предложениям. Они боятся предвыборных кошмаров», — подчеркнул польский политик.

Украинцы также надеются на то, что новый президент Владимир Зеленский, которому очень доверяют, построит национальное единство вокруг программы внутренних реформ и внешней политики. Это не внутренний конфликт, а защита от агрессии. Поэтому имеет место ожидание, что будет сформирована новая украинская освободительная идентичность, которая порвёт с зависимостью от России. «Это на самом деле сложная проблема для поляков. Мы надеемся, что украинская идентичность не будет строиться на антиполонизме и призраках военного прошлого. Это наш польский кошмар», — добавил он.

«Но сможет ли Украина реформировать себя, несмотря на конфликт с Россией? Может ли этот конфликт или кошмар закончиться и каким образом?» — задался вопросом Ващиковский.

На сегодняшний день любые усилия не принесли результатов. В ходе пятилетнего конфликта выяснилось, что Украина не способна выиграть войну с повстанцами из Донбасса, которые получают материальную, военную и человеческую поддержку со стороны России. Украина, при поддержке соответствующей военной технологии, может лишь остановить разрастание конфликта и предотвратить распространение войны на другие регионы. Это должно быть кошмаром для украинских военных, уверен политик.

Международные дипломатические усилия также не привели к прекращению конфликта. Нормандский формат или Минский мирный процесс не работает. Он лишь доказывает, что европейские амбиции по разрешению международных дел без поддержки США безуспешны.

Ващиковский обращает внимание также на то, что имеются опасения, что усилия этих европейских стран не направлены на разрешение конфликта в соответствии с принципами международного права. Вместо этого они стремятся к любому соглашению, которое позволило бы Германии и Франции восстановить экономические отношения с Россией.

Владимир Зеленский пообещал найти удовлетворительное решение конфликта с Москвой. Недавно украинский президент предложил мирное решение в виде формулы Штайнмайера, отмечает польский политик. Это умное и ловкое предложение. Формула подразумевает автономию Донбасса, конечно, при условии разоружения повстанцев, вывода россиян и восстановления контроля над границей с Россией. Предоставление автономии регионам рискованно, но, возможно, оно стоит того, чтобы россияне ушли. «И возможно, поэтому Россия отвергнет это решение. Мир с Украиной не в интересах России», — предполагает бывший министр иностранных дел Польши.

У Москвы как минимум два плана в отношении Украины. В максимальном варианте она намерена подчинить себе Киев. Это может произойти по-разному — путём подчинения себе его в качестве спутника или полной аннексии по крымскому сценарию, хоть сегодня это и кажется совсем нереальным, добавил он.

Минимальное решение заключается в том, чтобы дестабилизировать Украину до такой степени, что она выйдет за рамки планов европейской интеграции. Поэтому Россия будет отвергать все мирные планы под разными предлогами. Она, скорее всего, отклонит последние предложения Зеленского относительно формулы Штайнмайера. Таким образом, Кремль будет стремиться превратить Украину в буферное государство, в котором он будет реализовывать свою идею из «максимального варианта».

«Мы должны следовать совету Сенцова. Путину нельзя верить, а санкции следует продлевать. Европа не может согласиться с разделом суверенных территорий, военным вмешательством, инициированием восстаний и насильственным изменением границ. В то же время Европа осознает, что она не в состоянии заставить силой соблюдать международное право», — с сожалением констатировал польский политик.

«При этом остаются политические, дипломатические и экономические действия. Сильные санкции продолжают действовать. Они должны влиять на российское общество. Российский гражданин должен чувствовать цену принятия кремлёвской имперской политики. Экономические санкции должны дополняться остракизмом российской элиты. Европа должна исключать российских спортсменов, художников, учёных и других от доступа к европейскому образу жизни. Россияне должны знать кошмары жизни украинцев», — подытожил статью для издания Rzeczpospolita евродепутат от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский.