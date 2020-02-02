Белсат: США похвалили Минск за прогресс в сфере гражданского общества, но санкции оставили

Уважение прав человека, сильное гражданское общество и свобода СМИ во всех странах мира — вот в чём госсекретарь США Майк Помпео видит приоритет для своей страны. Поэтому он похвалил белорусские власти за прогресс в этих сферах, но предупредил, что им ещё нужно работать, чтобы Вашингтон снял свои санкции, передаёт «Белсат».

Государственный секретарь США Майк Помпео прилетел в Беларусь. Глава американской дипломатии лично встретился с Александром Лукашенко, Владимиром Макеем, а также с представителями общественных организаций. Кроме этого, госсекретарь успел сходить в Парк высоких технологий. За встречами Помпео следил мой коллега Витовт Сивчик.

Впервые за время правления Лукашенко государственный секретарь Соединённых Штатов Америки посетил Минск и выразил полную поддержку независимости нашей страны.

МАЙКЛ ПОМПЕО, госсекретарь США: Мы понимаем, ваш сосед, у вас длинная история отношений с Россией, мы не хотим, чтобы вы выбирали между нами двумя.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Беларуси: После разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и Соединёнными Штатами Америки, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск.

Майк Помпео пообщался и с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

МАЙКЛ ПОМПЕО: США готовы помочь Беларуси создать крепкое и независимое государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам. Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире. Всё, что нужно, — обратиться к нам.

И хотя американская нефть стоила бы дороже, чем российская, предложение чрезвычайно актуально. С начала года российская компания «Транснефть» так и не поставила в Беларусь ни одной тонны нефти. Эксперт говорит, что с Америкой тоже не все так просто:

АРСЕНИЙ СИВИЦКИЙ, руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований: Из-за некоторых американских санкций белорусские компании не могут покупать нефть, нефтепродукты у американских корпораций. С учётом наличия здесь взаимных интересов, очевидно, некоторые решения возможны.

Госсекретарь дал понять, что решения возможны только при изменении отношения властей Беларуси к своим гражданам.

МАЙКЛ ПОМПЕО: Беларусь сделала реальный прогресс по этим вопросам, но ещё надо работать. Для Соединённых Штатов приоритеты — уважение прав человека, сильное гражданское общество и свобода СМИ в каждом уголке мира. Прогресс в этих сферах — единственная дорога к снятию санкций США.

Владимир Макей заявил, что согласно рекомендациям ООН власти разработали национальный план прав человека, который в Беларуси даже реализовывается.

ВЛАДИМИР МАКЕЙ, министр иностранных дел Беларуси: Беларусь, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане, и мы понимаем, что и мы должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере, в том числе и в сфере совершенствования прав человека. И мы это и делаем.

Правда, никаких конкретных достижений Макей не перечислил. Зато свои подсчёты есть у правозащитников. Так, за участие в декабрьских мирных акциях протеста более 170 судов наказали граждан почти 130 тысячами* штрафа, а 13 человек получили в общей сложности 345 суток ареста.

Оппозиция написала обращение к Майку Помпео. По их мнению, только одно дело может в корне изменить ситуацию.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ, председатель Объединённой гражданской партии: Любые переговоры с Лукашенко, на наш взгляд, должны всё же увязываться с проведением честных выборов. Потому что 25 лет — это чересчур.

Майк Помпео сегодня полчаса разговаривал с представителями гражданского общества, в том числе с председателем Общества белорусского языка.

ЕЛЕНА АНИСИМ, председатель Общества белорусского языка: Мы поблагодарили за ту поддержку гражданского общества, которая оказывалась, за то внимание, которое представители Соединённых Штатов Америки оказывают вопросу прав человека.

На встрече также присутствовали председатель офиса прав людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, а также правозащитники Алесь Беляцкий и Олег Гулак. Последние обратили внимание на стабильно плохую ситуацию с правами человека в Беларуси.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент — работает.

Витовт Сивчик, «Белсат».

Дата выхода в эфир 01 февраля 2020 года.

* Больше 3,8 млн российских рублей (прим. ИноТВ)