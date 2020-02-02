Белсат: США похвалили Минск за прогресс в сфере гражданского общества, но санкции оставили
Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов прокомментировал инцидент с нападением боксёров на сотрудника Росгвардии.
Россиянин Саид Каримулла Халили занял второе место в гонке преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Министерству здравоохранения и биологическому институту действовать как можно скорее в вопросе разработки вакцины против коронавируса.
Госдеп США старается избежать распространения санкций на казахстанцев.
Глава отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насер Абу Бакр заявил, что на Ближнем Востоке только четыре страны способны выявить случаи заражения новым коронавирусом.
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о внесении изменений в программу тренировочного сбора команды в Испании.
В Сирии операторы двух иранских телеканалов получили ранения в результате атаки со стороны боевиков в окрестностях Алеппо. Об этом информирует SANA.
Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов огласил предварительный состав национальной команды на домашний чемпионат мира в Сочи.
На трассе в Ульяновской области столкнулись автобус и автомобиль, погибли три человека.
Генеральный менеджер сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал инцидент с нападением боксёров на сотрудника Росгвардии.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
В дагестанском городе Дербенте произошло обрушение лесов строящегося десятиэтажного дома, в результате чего пострадали пятеро рабочих. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Санкт-петербургский клуб «Зенит» не отпустил нападающего Артёма Дзюбу в лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
Туринский «Ювентус» одержал победу на флорентийской «Фиорентиной» в матче 22-го тура итальянской Серии А.
В Минобороны России сообщили, что пять военных самолётов, которые будут эвакуировать граждан России из Китая из-за коронавируса, прибыли на аэродром в Восточном военном округе.
Ассоциация мини-футбола России (АМФР) поставит перед национальной сборной задачу завоевать медали на чемпионате мира по футзалу 2020 года.
Возгорание, произошедшее в бизнес-центре «Лениздат» в Центральном районе Санкт-Петербурга, полностью ликвидировано. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа «Формулы-Е» в Китае из-за вспышки коронавируса.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в Нур-Султане с госсекретарём США Майком Помпео выразил готовность встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в любой точке планеты.
Власти Хасанского и Октябрьского районов Приморского края, в которых начали работать изолированные пункты временного размещения для въезжающих в Россию граждан Китая, ввели на территории муниципалитетов режим чрезвычайной ситуации.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что боксёры, которые причастны к нападению на сотрудника Росгвардии, должны быть жёстко наказаны.
Глубокомодернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил свой первый испытательный полёт.
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
В Германии выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV у двух граждан ФРГ, эвакуированных из китайского города Ухань. Таким образом, число инфицированных в стране увеличилось до десяти.
Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Оберхофе.
Россия смогла создать финансовую подушку безопасности в условиях санкций, что позволит выполнить социальные гарантии перед гражданами, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула. Об этом сообщили Интерфакс в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал снайперскую гонку в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с RT оценил объявленные ЕС новые правила получения шенгенских виз. Изменения затронут стоимость виз, процедуру их получения и срок действия этих документов.
Правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
Стала известна сумма, которую необходимо заплатить испанской «Сельте» московскому футбольному клубу «Локомотив», если коллектив из Виго решит выкупить арендованного форварда Фёдора Смолова.
Директор департамента розничных продуктов «СМП Банка» Алёна Тузова и глава операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка Виктория Александрова в беседе с «Российской газетой» дали рекомендации, как не стать жертвой телефонных мошенников.
Нападающему ПСЖ Неймару показали жёлтую карточку за издевательский финт в матче 22-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Монпелье».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства к настоящему времени трудоустроены. Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
В Министерстве здравоохранения Забайкальского края сообщили, что гражданин Китая, заражённый коронавирусом, получает необходимую медицинскую помощь, а бокс, в который он помещён, оборудован в соответствии с санитарными нормами.
Сербский теннисист Новак Джокович выразил недовольство судейством во время финального матча первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне с австрийцем Домиником Тимом.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какой погоды ожидать в столичном регионе в течение следующей недели.
В Приморском крае специальные автобусы 2 февраля вывезли с территории региона в КНР 66 китайских граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Тяжёлый форвард московского ЦСКА Кайл Хайнс считает, что несправедливо сравнивать легендарных баскетболистов Коби Брайанта и Майкла Джордана.
Тяжёлый форвард московского ЦСКА Кайл Хайнс объяснил, что для него означает «менталитет Мамбы». Погибший легендарный баскетболист Коби Брайант носил прозвище Чёрная Мамба.
Москва обратила внимание на несоответствие представленной США «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию ряду резолюций СБ ООН, а также на неприятие предложенного плана Палестиной. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук избежал перелома костей стопы в матче с белградским «Партизаном» в рамках первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о переходе российского нападающего Фёдора Смолова на правах аренды в испанскую «Сельту» из московского «Локомотива».
На борту самолёта, выполнявшего рейс из Челябинска в Москву, скончался один из пассажиров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лоукостера «Победа».
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру команды с «Ростовом» в матче первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал решение президента России Владимира Путина об увольнении Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии.
Полузащитник испанской «Сельты» Франсиско Пейнадо высказался о новичке команды — российском нападающем Фёдоре Смолове.
В Тюменскую область дополнительно поставят более 700 тыс. медицинских масок после обнаружения у студентки Тюменского индустриального университета из Китая нового типа коронавируса. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).