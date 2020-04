Times: «мера предосторожности» — Борис Джонсон госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован в Лондоне в связи с сохранением у него симптомов коронавирусной инфекции, сообщает британская The Times. По данным издания, в пресс-службе Джонсона подчёркивают, что госпитализация — это «мера предосторожности», принятая по рекомендации личного врача премьера.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вчера вечером госпитализирован для прохождения дополнительных анализов в качестве меры «предосторожности», пишет The Times со ссылкой на его пресс-секретаря.



«Премьер-министр сегодня вечером поступил в больницу для проведения анализов. Это — мера предосторожности, принятая из-за того, что у премьера продолжают сохраняться симптомы коронавируса через десять дней после обнаружения вируса у него в организме, — цитирует британское издание пресс-секретаря. — Премьер-министр благодарит персонал Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) за их невероятно усердный труд и призывает публику и дальше действовать в соответствии с рекомендацией правительства не покидать жилища, дабы защитить NHS и спасти человеческие жизни».



Корреспондент The Times напоминает: Джонсон с момента обнаружения у него коронавируса оставался в своей официальной резиденции на Даунинг-Стрит. По данным издания, премьера отвезли в Больницу святого Томаса, расположенную напротив Вестминстерского дворца на противоположном берегу Темзы, однако официально пресс-служба премьера это «по соображениям безопасности» не подтверждает. Обратиться в больницу для общей оценки своего состояния Джонсон решил по совету своего личного врача; официальные лица подчеркнули, что речи об экстренной госпитализации не идёт. Также известно, что премьеру в больнице обеспечили оксигенотерапию, пишет автор статьи.



Пресс-служба Джонсона в пятницу сообщила, что у премьера сохраняется высокая температура; по всей видимости, именно по этой причине он не прервал самоизоляцию по истечении минимального периода в семь дней, сообщает The Times.



Хотя никакими хроническими заболеваниями господин Джонсон не страдает, у него были проблемы с лишним весом: так, в декабре 2018-го он писал на страницах журнала The Spectator, что весит 104,8 кг, отмечается в материале издания. Если это до сих пор так, Джонсон по индексу массы тела попадает в категорию людей с ожирением — а, как свидетельствуют некоторые научные исследования, у этой группы коронавирусная инфекция даёт осложнения чаще, говорится в материале газеты.



Пока господин Джонсон будет оставаться в больнице, заседания специального комитета правительства по борьбе с коронавирусом будет проводить министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, который является официальным «преемником» премьера в случаях, когда тот не может по состоянию здоровья исполнять свои обязанности, сообщает The Times. В пресс-службе Джонсона вместе с тем подчёркивают, что премьер продолжает руководить правительством, пишет газета. Как отмечает корреспондент издания, в период самоизоляции Джонсон ежедневно в 9:15 проводил совещания по теме коронавируса из дома, однако коллеги отмечали, что премьер сильно кашлял и «неважно выглядел».



По данным The Times, беременная девушка Джонсона Кэрри Саймондс вчера написала в Twitter, что у неё проявились «подозрительные» симптомы и она решила самоизолироваться.