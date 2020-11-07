Daily Mail: комитет палаты лордов обяжет пэров раскрывать доходы из-за рубежа
Впервые членов палаты лордов обяжут в полном объёме раскрывать свои финансовые связи с Россией и Китаем. Как сообщает Daily Mail, пэры должны будут декларировать любые платежи, которые они получат от иностранных правительств или компаний, контролируемых иностранными государствами.
Новые правила предложил комитет по разведке и безопасности британского парламента в отчёте, в котором также обвинил правительство Великобритании в неспособности защитить референдум 2016 года о членстве в ЕС от «российского вмешательства».
«Комитет очень серьёзно относится к вопросам, которые были подняты относительно членов палаты, работающих с иностранными правительствами и связанными с ними компаниями, — заявил в пятницу пресс-секрет верхней палаты парламента. — Комитет уже рассмотрел предварительные варианты и готов вынести рекомендации палате в ближайшие недели».
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