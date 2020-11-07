Daily Mail: комитет палаты лордов обяжет пэров раскрывать доходы из-за рубежа

В ближайшие несколько недель комитет палаты лордов по привилегиям и поведению вынесет рекомендации, согласно которым члены верхней палаты британского парламента должны будут раскрывать доход от иностранных правительств или связанных с ними компаний, пишет Daily Mail. Таким образом, отмечает издание, Лондон намерен проверить деловые связи пэров с Россией и Китаем.

Впервые членов палаты лордов обяжут в полном объёме раскрывать свои финансовые связи с Россией и Китаем. Как сообщает Daily Mail, пэры должны будут декларировать любые платежи, которые они получат от иностранных правительств или компаний, контролируемых иностранными государствами.

Новые правила предложил комитет по разведке и безопасности британского парламента в отчёте, в котором также обвинил правительство Великобритании в неспособности защитить референдум 2016 года о членстве в ЕС от «российского вмешательства».

Как отмечает издание, уже в течение ноября, после месяцев работы, комитет палаты лордов по привилегиям и поведению предложит новые требования палате лордов.



«Комитет очень серьёзно относится к вопросам, которые были подняты относительно членов палаты, работающих с иностранными правительствами и связанными с ними компаниями, — заявил в пятницу пресс-секрет верхней палаты парламента. — Комитет уже рассмотрел предварительные варианты и готов вынести рекомендации палате в ближайшие недели».

На данный момент члены палаты лордов, в отличие от депутатов палаты общин, не обязаны декларировать свой доход, полученный от иностранных компаний, или раскрывать конечных бенефициаров предприятий, на которые они работают.

Эта «лазейка» породила подозрения в том, что некоторые из пэров, не получающие зарплату за свою деятельность в парламенте, получают большую часть своего дохода от компаний, связанных с враждебными государствами.

«Примечательно, что ряд членов палаты лордов имеют деловые интересы, связанные с Россией, или работают непосредственно на крупные российские компании, связанные с российским государством», — отметил комитет по разведке и безопасности в своём отчёте, добавив, что необходимо тщательно изучить эти отношения на предмет их эксплуатации Кремлём.

В комитете рекомендовали обязать пэров декларировать все доходы, поступающие из-за рубежа, свыше £100. В октябре в ходе заседания члены комитета по привилегиям и поведению одобрили это требование.

Как отмечает Daily Mail, согласно новым правилам, представители палаты лордов должны будут раскрывать не все доходы, а лишь те которые поступают из-за рубежа. При этом они не обязаны сообщать о тех выплатах, которые получили до вступления в силу требования в этом месяце.