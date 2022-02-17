Handelsblatt: возвращение к нормальной жизни тяжело даётся Германии

В то время как многие страны Европы отменяют коронавирусные запреты, немецкие власти лишь только планируют принять поэтапный план ослабления ограничений, пишет Handelsblatt. Как отмечает издание, такой медленной реакцией недовольны все: как сторонники жёсткого карантина, так и граждане, выступающие за скорейшее возвращение к нормальной жизни.

Когда два года назад в Германии началась пандемия коронавируса, реакция властей была оперативной, пишет Handelsblatt. Правительство быстро ввело жёсткий карантин, что было поддержано подавляющим большинством населения.

Теперь же речь идёт о перезагрузке и возвращении к обычной жизни, однако, как ни странно, этот процесс даётся ФРГ значительно тяжелее, отмечает издание. В то время как многие страны отменяют ограничения, Олаф Шольц и главы немецких регионов намереваются принять план постепенной отмены ограничений, из которого многое по-прежнему остаётся неясным.

Как отмечает Handelsblatt, от былого общественного единения теперь не осталось и следа. Действиями властей недовольны как сторонники жёсткого карантина, так и те, кто выступает за отмену всех ограничений. При этом канцлер Шольц до сих пор не смог внятно объяснить, почему штамм «омикрон» изменил ход пандемии и как будет осуществлено возвращение к нормальной жизни. Между собой федеральный центр и регионы договорились о «новом отношении» к пандемии, однако в полной мере не сообщили об этом населению. Из-за этого многие граждане до конца не понимают суть «нового отношения» к коронавирусу.

По мнению издания, тот, кто в нынешних условиях (при которых представители системы здравоохранения говорят об отсутствии опасности перегрузки больниц) не намерен возвращать население к нормальной жизни, в скором времени потеряет возможность это сделать. За прошедшие два года власти Германии уже получали множество упрёков в несвоевременной реакции на развитие пандемии: поэтому сейчас, в стадии снятия ограничений, Берлин не должен повторить своих старых ошибок, пишет Handelsblatt.